INCIDENTI/ Qytetari ‘shpërthen’ ndaj kryebashkiakut: Hajdut! Nuk do të kesh vend për t’u fshehur

Një incident i pakëndshëm për kryebashkiakun e Beogradit është regjistruar gjatë një ceremonie të mbajtur në parkun Kalemegdan në prani të ambasadorit japonez, Akira Imamura.

Një qytetar ka ndërprerë papritmas sesionin fotografik me një “breshëri” ofendimesh ndaj kryebashkiakut, Aleksandar Shapiç.

Teksa kryebashkiaku po bënte foto me ambasadorët u ndërpre papritur nga një qytetar.

Ai iu drejtua Shapiçit me akuza të rënda teksa e quajti hajdut që ka vjedhur qytetin.

“Ti hajdut, ke vjedhur qytetin. Aty po shponit në argjinaturë pa asnjë copë letër. Ju sollët sigurimin privat për të mos lejuar që këshilltarët të hynin në Këshillin e qytetit. Në çdo konferencë duhet të fyeni gazetarët dhe neve qe me paratë tona ju paguani paratë për autobusët – ju dhe e gjithë banda progresive do të përfundoni në burg që ta dini, nuk do të ketë vend për t’u fshehur as në Trieste,” itha qytetari.

Ambasadori japonez e pa ngjarjen dukshëm i tronditur, ndërsa Shapiç në një moment i është kundërpërgjigjur qytetarit duke i thënë se ai ishte i sjellshëm. Pamjet nga një kënd tjetër tregojnë se qytetarët e grumbulluar kanë fishkëllyer dhe bërtitur “Pumpaj”, ndërsa Shapiçka tentuar të flasë për mediat. Ata u revoltuan duke i thënë se nuk ishin të kënaqur me mënyrën se si ai drejtonte kryeqytetin e Serbisë.