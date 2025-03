‘Administrata është zero, për një certifikatë…’/ Qytetarja debaton me Ramën në Athinë

Kryeministri Edi Rama është përballur me një qytetare gjatë takimit me emigrantet shqiptarë në Greqi.

Qytetarja shprehu kritika, duke thënë se administrata publike ka shumë mangësi. Qytetarja u shpreh se ende nuk ka marrë certifikatë pronësie, duke mos patur siguri për t’u rikthyer dhe investuar në Shqipëri.

Nga ana e tij, Rama tha se për të rregulluar këto mangësi kërkon mandati ne katërt.

Qytetarja: Jeni figurë shumë e shquar për momentin për shqiptarët dhe për Shqipërinë, mirëpo ka he mangësi akoma edhe pas kaq kohësh që jeni lider i Shqipërisë. Mangësitë që janë shumë të mëdha, për mendimin tim, në Shqipëri, administrata është zero. Akoma në këtë kohë, nuk kemi marrë akoma certifikatën e tokës. Kush më siguron që ky do jetë premtim i realizuar dhe unë mund të vij për të investuar.

Rama: E para njëherë, po të mos kishte probleme, për çfarë do vija unë këtu dhe për çfarë do të kërkoja një mandat tjetër. Sepse ka ende shumë për të bërë dhe nuk ia lemë dot në dorë bufit apo atyre shitësve të qilimave. Unë po punoj për të marrë mandatin e katërt, por po punojmë për t’ia kaluar stafetën gjeneratës së re, prandaj kemi partinë më të re dhe më të vjetër. Sot, mund të marrësh 95% të shërbimeve nga Greqia apo Australia nga e-albania. Nuk ka nevojë as të vish në Shqipëri, as të takosh administratën, E vërteta duhet vënë aty ku është. Unë nuk të them dot që administrata është perfekte, por nuk është 0. S’mund ta thuash. Tani ju në Greqi jetoni, mos më thoni që këtu është çdo gjë perfekte.