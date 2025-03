Makina përplaset me turmën në Berlin

BERLIN- Një makinë u përplas me njerëzit në një trotuar në një periferi të Berlinit të mërkurën në mbrëmje. Ngjarja ka ndodhur në Gesundbrunnen, një zonë me shumë vende argëtimi dhe me një stacion treni të mbingarkuar.

Në rrjetet sociale raportohet për të lënduar, por nuk ka asnjë informacion zyrtar për numrin apo gjendjen e tyre. Të tjera informacione flasin për një shofer 16-vjeçar i cili po tentonte t’i ikte policisë para se të binte në mes të turmës. Në vendngjarje kanë shkuar shumë autoambulanca dhe policia.