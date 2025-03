Operohet Wanda Nara, beteja kundër leucemisë vazhdon: jam e ndarë, por jo e divorcuar…

Në mes të divorcit të bujshëm me Mauro Icardi dhe marrëdhënies së saj të ndërlikuar me L-Gante, shumëkush ka harruar se Wanda Nara po vijon luftën e saj kundër leucemisë. Sëmundje që e zbuloi dy vite më parë dhe me të cilën do të duhet të përballet edhe për shumë vite në vijim.

Së fundi, 38-vjeçarja argjentinase iu nënshtrua një operacioni, por në rrjetet sociale kanë qarkulluar spekulime të shumta mbi gjendjen e saj shëndetësore. E lodhur nga lajmet e rreme, Wanda vendosi të përgjigjet me disa mesazhe të qarta në Instagram.

Ajo postoi një foto me provat e shumta të gjakut që i janë marrë dhe ironizoi: "Është e vërtetë, nuk kam leucemi. Më pëlqen të më marrin gjak sa herë dhe të kurohem në qendrën më të mirë që trajton sëmundjen time. E mira është që edhe mjekët besojnë në këtë gënjeshtër…"

Në një tjetër postim, ajo ndau një “selfie”, ku vihen re ndryshime të gjoksit, duke zbuluar: "Sa për atë që të gjithë kanë thënë për operacionin tim…, ishte për arsye mjekësore! Më pas u krye edhe një ndërhyrje estetike që kisha dëshiruar prej kohësh, por e kisha shtyrë".

Përpara se të shprehej vetë publikisht, avokati i saj, Matías Payarola, sqaroi për mediat argjentinase: "Wanda kishte një problem shëndetësor të lidhur me trajtimin që po ndiqte për leuceminë. Iu desh të bënte disa analiza urgjente para operacionit, sepse nuk ishte diçka e planifikuar".

Disa zëra pretenduan se bëhej fjalë për një liposuksion, por Wanda i mohoi kategorikisht këto thashetheme. Ndërhyrja kirurgjikale ishte e domosdoshme për shkak të problemeve të saj shëndetësore dhe, me këtë rast, mjekët zvogëluan gjoksin e saj, pasi kishte një protezë të fryrë.

Në një tjetër postim në Instagram, Wanda sqaroi edhe thashethemet mbi tradhtinë, duke theksuar se ajo dhe Icardi janë ligjërisht të ndarë, por jo të divorcuar. Kjo deklaratë bie ndesh me fjalët e vetë sulmuesit argjentinas, i cili kishte lënë të kuptohej se martesa e tyre kishte marrë fund:

"Thashethemet për tradhti dolën kur u ndava nga dikush, që kishte qenë i pabesë dhe nuk donte t’i jepte fund lidhjes. Kam kaluar periudha vetëm dhe kam bërë çfarë kam dashur. E kam bërë të qartë për të gjithë se isha E NDARË. Ashtu siç jemi tani: TË NDARË, JO TË DIVORCUAR".

Në mes të betejës shëndetësore dhe dramës personale, Wanda Nara vijon të jetë një nga personazhet më të diskutuar në mediat argjentinase dhe botërore.