Horoskopi ditor nga Susan Miller, e enjte 27 Mars 2025

Dashuri, mister dhe ndryshime të papritura – çfarë kanë yjet për ty sot?

Venusi dhe Neptuni bashkohen për të krijuar një ditë të mbushur me ndjeshmëri, emocione të thella dhe mundësi për lidhje të sinqerta.

Disa shenja do përballen me reflektime të thella personale, ndërsa të tjerat do marrin mbështetje nga njerëz me ndikim.

Sot ndjenjat marrin kontrollin – por a do të dëgjosh zemrën? Lexo shenjën tënde në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Sot zemra jote mund të jetë e mbushur me dashuri dhe dhembshuri për njerëzit rreth teje. Sfida do të jetë si t’i shprehësh këto ndjenja. Venus bashkohet me fuqinë e Neptunit në sektorin më të fshehur të hartës tënde astrologjike, duke të ndihmuar të shohësh bukurinë në gjithçka dhe në çdo njeri. Ndoshta ke filluar të ndjesh diçka për dikë të veçantë, por ende nuk je gati ta shprehësh. Ji i duruar dhe i butë me veten – gjithçka do të vijë me kohën.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Sot është një ditë e mrekullueshme për të kaluar kohë me miqtë – por mos e tepro. Ti i çmon gjërat e bukura dhe ke dëshirë t’i ndash me të tjerët, por ki kujdes të mos japësh më shumë seç duhet. Një mik mund të luajë me emocionet e tua për të fituar simpati – shiko me kujdes të gjithë panoramën. Bujaria është virtyt, por edhe ajo ka kufijtë e vet. Marrëdhëniet e vërteta ndërtohen mbi baraspeshën e dhënies dhe marrjes.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Mund të ndihesh sikur po endesh pa drejtim, duke kërkuar vendin tënd në botë – falë ndikimit të turbullt të Neptunit. Por sot, një person me ndikim mund të të ofrojë një dorë ndihme. Dikush shumë i rëndësishëm beson tek ti dhe sheh potencialin tënd për madhështinë profesionale. Nëse të ofrohet ndihmë, pranoje – është një hap përpara në karrierë.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Sot mendimet e tua mund të sillen rreth kufijve dhe moralit në një marrëdhënie ekzistuese. Nga njëra anë ke ndjenjat e tua të sinqerta, dhe nga ana tjetër – pritshmëritë e shoqërisë. Për sa kohë që ti dhe personi tjetër jeni në të njëjtën faqe, lidhja juaj do të rritet. Çdo marrëdhënie përfiton nga një introspeksion i shëndetshëm.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Je plot dritë dhe ke prirjen të shohësh më të mirën te të tjerët – por jo të gjithë kanë një zemër të pastër si e jotja. Edhe pse sot gjithçka do të duket pozitive, mbaji sytë hapur. Mos përfshihesh në situata që mund të përfundojnë në skandal. Je i/e magjepsur nga dikush dhe mendon se ndjenjat janë të ndërsjella – vepro me mençuri, për hir të zemrës tënde të ndjeshme.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Është momenti për të rishikuar një marrëdhënie dhe mënyrën si shprehni dashurinë mes jush. Sot mund të jetë një ditë romantike, por nëse dikush po mbahet mbrapa emocionalisht, mos u shqetëso. Venus po luan pak si koketë. Nëse je vetëm, mund të ndihesh i pambrojtur për të shfaqur ndjeshmërinë tënde – dhe megjithatë ajo do të reflektohet në sjelljen tënde. Tregohu i kujdesshëm në çështjet e zemrës.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Nëse je duke punuar sot, gjithçka pritet të shkojë për mrekulli. Të gjithë rreth teje duken të përkushtuar ndaj të njëjtit qëllim dhe të gatshëm për të kapërcyer çdo pengesë me mirësi dhe bashkëpunim. Nëse një marrëdhënie pune ka nevojë për pak dashuri dhe mirëkuptim pa kushte, sot është dita perfekte për ta përmirësuar. Empatia është në kulm – shfrytëzoje për të ndërtuar ura dhe jo mure.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Të duash veten duket e thjeshtë, por shpesh është sfida më e madhe. Ti ke mendjen e hollë të një hetuesi – gjithmonë analizon të tjerët dhe botën. Sot, mund të kuptosh më në fund diçka thelbësore për veten tënde që do të të ndihmojë të jesh më i/e butë me veten. Lër pas krahëve kritikat e ashpra dhe mëso të jesh dashamirës. Nga aty fillon gjithçka tjetër.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Edhe pse mund të ndjesh pasiguri, sot shënon një fillim të ri për besimin në vetvete dhe në potencialin tënd. Mund të nisësh këtë udhëtim duke shikuar marrëdhënien me një prind. Venus dhe Neptuni po zbusin tensionet dhe mund të të ndihmojnë të kërkosh ngrohtësi dhe përkrahje emocionale. Kjo do të rrisë vetëbesimin dhe do të përmirësojë marrëdhëniet e rëndësishme për ty.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Sot, kur të flasësh – të tjerët do të të dëgjojnë. Jo vetëm kaq, por ka gjasa të bien dakord me ty. Shfrytëzoje këtë mundësi për të shprehur gjërat që kanë vërtet rëndësi për ty. Mund të fitosh përkrahje dhe madje të ndikosh në opinionet e të tjerëve. Dita është ideale për negociata të buta por të fuqishme – një art që ti e zotëron më shumë se shumica. Thjesht sigurohu që të udhëheqësh me ndershmëri dhe drejtësi.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Sot duhet t’i kushtosh vëmendje të veçantë financave të tua. Nëse je në prag të ndryshimeve të mëdha si zhvendosje apo punë e re, ndoshta ende nuk ke të qarta detajet financiare – si paga apo qiraja. Sigurohu që çdo gjë është e shkruar qartë në kontratë dhe kupto çdo term për të shmangur surprizat më vonë.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Venusi është kthyer në shenjën tënde dhe kjo është periudha e duhur për të reflektuar mbi dashurinë dhe bukurinë në jetën tënde. Mund të ndjesh nevojën për t’u ndjerë më tërheqës fizikisht, por shmang ndryshimet drastike. Venus tani mbështet përmirësimet e vogla – ndoshta një stil i ri flokësh, një rrobë e re, një aksesor që të sjell ndjesi të mira. Ndryshimet e vogla shpesh sjellin ndikimin më të madh. /noa.al