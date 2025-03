‘Më ndihmoni, dua të mësoj!’ 21 vjeçari nuk di të shkruajë dhe as të lexojë

TEPELENË – Në fshatin Mezhgoran të Sipërm të Tepelenës jeton 21 vjeçari Klajdi Danaj i cili është një analfabet funksional.

Edhe pse e ka kryer zyrtarisht arsimin 9 vjeçar, nuk lexon dhe shkruan. Nëpërmjet një shoku te tij ai dërgoi një mesazh në redaksinë e emisioni ‘Fiks Fare’ ku kërkonte që të mësonte të shkruante dhe të lexonte.

Ai u përpoq të shkruar emrin e tij dhe të fshatit me gema kapitale, pasi gërmat e vogla të shtypit nuk i njeh fare, por nuk mundej. Emrin e tij e shkruajti ‘KLADI’ kurse emrin e fshatit e shkruajti ‘MEHGORAN’.

Ndërkohë që arrinë të përdorë rrjetin social ‘Tik-Tok’ pasi është vizulisht dhe me audio, ndërkohë që FB apo Instagram nuk i përdorë për shkak se nuk di të lexojë dhe shkruajë. Edhe përsa i përket veprimeve matematikore edhe në këtë rast nuk di as mbledhje as zbritje.

Dëshira e tij e është që të mësojë të lexojë dhe të shkruajë me gërma e t’i lidh ato. Për fat të keq në fshatin Mezhgoran jetojnë shumë pak njerëz dhe nuk mund të marr askush përsipër mësimin e tij.

Fiks Fare u interesua për problemin e 21 vjeçarit Klajdi Danaj pranë Zyrës Vendore të Arsimimit Parauniversitar Tepelenë-Memaliaj.

Sipas drejtuesit të kësaj zyre, zotit Shkëlqim Merja, ai e ka nisur arsimin fillor në vitin 2009 dhe e ka përfunduar në vitin 2015, duke përsëritur një vit me mirëkuptimin e prindit. Më pas ka vazhduar dhe 9 vjeçaren të cilëm e ka përfunduar në vitin 2020.

Drejtoria e shkollës gjatë këtyre viteve ka konstatuar se ky nxënës kishte nevoja specifike në procesin e të mësuarit dhe kishte nevojë për mësues ndihmës. Sipas drejtorit të ZVA-së ,bashkëpunimi i prindit, i cili është i domosdoshëm për trajtimin e veçantë të fëmijës, ka qenë i pamjaftueshëm dhe i paformalizuar.

Mësuesi ndihmës i asaj shkolle, i cili mbulonte edhe shkolla të tjera, ka shkuar edhe në shtëpinë e nxënësit në fjalë për ta integruar dhe asistuar.

Edhe pse në shkollën “Xhafer Bani” në Mezhgoran, nxënësit e arsimit të mesëm të ulët e kryejnë mësimin në klasa kolektive, në ato vite kur ka qenë nxënës Klajdi , ka patur mësues specialistë për lëndët bazë dhe mësuesit e kanë patur komoditetin për të punuar individiualisht me nxënësit për shkak të numrit të vogël në klasa.

ZVA për rastin e këtij nxënësi përgjegjësinë ia lë prindërve të tij, të cilët, sipas saj, nuk kanë patur impenjimin e duhur që fëmija e tyre të frekuentonte shkollën rregullisht.

ZVA e Tepelenë Memaliaj thotë se nuk ka patur asnjëherë asnjë ankesë nga prindërit e këtij nxënësi për problemet e procesit mësimor, por edhe vetë ky institucion nuk ka matur nivelin e njohurive të tij, përmes Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë. Kjo për shkak të pandemisë “Covid-19 “, për vitin shkollor 2019-2020, këto provime nuk u kryen.

ZVA thotë se ky shqetësim vjen për herë të parë tek ata,5 vite pasi nxënësi ka përfunduar arsimin 9 vjeçar. Dhe ai tani është gati 22 vjeç, duke pamundësuar ofrimin e shanseve brenda institucioneve arsimore.

Megjithatë ZVA Tepelenë Memaliaj shprehet e gatshme për të shfrytëzuar çdo hapësirë ligjore për t’i ardhur në ndihmë Klajdit. Ajo merr përsipër që t’i ofrojë Klajdit mësimin në distancë, sipas programeve të dedikuara ose t’i ofrojë seanca mësimore jashte orarit mësimor të zakonshëm në shkollën e fshatit Mezhgoran./TCH