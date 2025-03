‘E urrej ta ndihmojmë Europën’! Bisedat e plota në grupin ‘Signal’ të administratës Trump

SHBA- Media amerikane "The Atlantic" ka publikuar një artikull tjetër me mesazhet e plota që kanë rrjedhur nga bisedat e Signal të Administratës Trump. Në bisedat e mëposhtme që Dosja.al, i ka përkthyer në shqip, shihen detaje të tjera rreth sulmeve amerikane në Jemen.

Ndërkohë që në mesazhe shihet dhe mungesa e ngrohtësisë të zyrtarëve amerikanë ndaj Evropës. Ndër to theksohet dhe mesazhi i zv/Presidentit amerikan JD Vance, i cili thekson se urren që të shpëtojë sërish Evropën. Mesazhet gjithashtu hedhin poshtë pretendimin e Sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth dhe zyrtarëve të tjerë të administratës Trump se planet e luftës nuk u diskutuan në zinxhir.

Mesazhet e Plota:

Michael Waltz: Ekipi, ju duhet të keni një deklaratë të konkluzioneve me detyrat sipas udhëzimeve të Presidentit këtë mëngjes në kutitë tuaja hyrëse të larta. Shtetit dhe DOD-së, ne zhvilluam lista njoftimesh të sugjeruara për aleatët dhe partnerët rajonalë. Stafi i Përbashkët po dërgon këtë një sekuencë më specifike të ngjarjeve në ditët në vijim dhe ne do të punojmë me DOD për të siguruar që COS, OVP dhe POTUS të jenë të informuara.

JD Vance: Ekipi, jam jashtë për ditën në një takim në Michigan. Por mendoj se po gabojmë. 3 për qind e tregtisë amerikane kalon përmes Suezit. 40 për qind e tregtisë evropiane bën. Ekziston një rrezik real që publiku të mos e kuptojë këtë apo pse është e nevojshme. Arsyeja më e fortë për ta bërë këtë është, siç tha POTUS, të dërgoni një mesazh. Por nuk jam i sigurt se presidenti është i vetëdijshëm se sa e papajtueshme është kjo me mesazhin e tij për Evropën tani. Ekziston një rrezik i mëtejshëm që të shohim një rritje të moderuar deri në të fortë të çmimeve të naftës. Jam i gatshëm të mbështes konsensusin e ekipit dhe t’i mbaj për vete këto shqetësime. Por ka një argument të fortë për ta vonuar këtë një muaj, për të bërë punën e mesazheve se pse kjo ka rëndësi, për të parë se ku është ekonomia, etj.

Joe Kent: Nuk ka asgjë të ndjeshme ndaj kohës që drejton vijën kohore. Ne do të kemi të njëjtat opsione brenda një muaji. Izraelitët ka të ngjarë të marrin sulme dhe për këtë arsye të na kërkojnë më shumë mbështetje për të rimbushur çdo gjë që ata përdorin kundër Houthis. Por ky është një faktor i vogël. Unë do t’ju dërgoj të dhënat e paklasit që kemi nxjerrë për transportin BAM.

John Ratcliffe: Nga perspektiva e CIA-s, ne po mobilizojmë asetet për të mbështetur tani, por një vonesë nuk do të ndikonte negativisht dhe do të përdorej kohë shtesë për të identifikuar pikat më të mira fillestare për mbulimin e udhëheqjes Houthi.

Pete Hegseth: VP. Unë e kuptoj që shqetësimet tuaja ju mbështesin në ngritjen e ë/ POTUS. dhe konsiderata plotësisht të rëndësishme, shumica e të cilave është e vështirë të dihet se si do të zhvillohen (ekonomia, paqja në Ukrainë, Gaza, etj). Unë mendoj se mesazhet do të jenë të vështira pa marrë parasysh se çfarë – askush nuk e di se cilët janë Houthi-t dhe kjo është arsyeja pse ne do të duhet të qëndrojmë të fokusuar në: 1) Biden dështoi dhe 2) financohet nga Irani.

Të presësh disa javë ose një muaj nuk e ndryshon rrënjësisht llogaritjen. 2 rreziqe të menjëhershme në pritje: 1) kjo rrjedh dhe ne dukemi të pavendosur; 2) Izraeli ndërmerr një veprim fillimisht ose armëpushimi në Gaza shpërbëhet – dhe ne nuk mund ta fillojmë këtë sipas kushteve tona. Ne mund t’i menaxhojmë të dyja. Ne jemi të përgatitur për të ekzekutuar dhe nëse do të kisha votën përfundimtare për të shkuar ose jo, besoj se do të duhej. Kjo nuk është për Houthis. Unë e shoh si dy gjëra: 1) Rivendosja e Lirisë së Lundrimit, një interes thelbësor kombëtar; dhe 2) Rivendosja e parandalimit, të cilën Biden e krijoi. Por, ne mund të ndalojmë lehtësisht. Dhe nëse e bëjmë, unë do të bëj gjithçka mundemi për të zbatuar 100% OPSEC. I mirëpres mendimet e tjera.

Michael Waltz: Shifrat e tregtisë që kemi janë 15% e globale dhe 30% e kontejnerëve. Është e vështirë për ta ndarë atë në SHBA. Specifike sepse pjesa më e madhe e kontejnerit ose kalon nëpër detin e kuq ende ose rreth Kepit të Shpresës së Mirë, komponentët tanë shkojnë në Evropë, që shndërrohen në mallra të prodhuara për tregtinë transatlantike në Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht nëse e heqim prizën apo jo sot, marinat evropiane nuk kanë aftësinë për t’u mbrojtur kundër llojeve të raketave të sofistikuara, antianije, lundrimit dhe dronëve që Houthi-t përdorin tani. Pra, pavarësisht nëse është tani ose disa javë nga tani, do të duhet të jenë Shtetet e Bashkuara që rihapin këto korsi transporti. Sipas kërkesës së presidentit, ne po punojmë me DOD dhe shtetin për të përcaktuar se si të përpilojmë koston e lidhur dhe t’i vendosim ato evropianëve.

Michael Waltz: Siç kemi thënë në PC-në e parë, ne kemi një vendim themelor për të lejuar që rrugët detare të mbeten të mbyllura ose t’i rihapim ato tani ose më vonë, ne jemi të vetmit që kemi këtë aftësi për fat të keq. Nga pikëpamja e mesazheve, ne absolutisht e shpallim këtë gjë të tmerrshme se pse evropianët duhet të investojnë në mbrojtjen e tyre.

JD Vance: Pete Hegseth nëse mendon se duhet ta bëjmë, le të shkojmë. Unë thjesht e urrej të shpëtoj Evropën përsëri. Le të sigurohemi që mesazhet tona të jenë të ngushta këtu. Dhe nëse ka gjëra që mund të bëjmë përpara për të minimizuar rrezikun për objektet e naftës saudite, ne duhet ta bëjmë atë.

Pete Hegseth:

PËRDITËSIM I EKIPIT:

KOHA TANI (1144et.): Moti është i favorshëm. Sapo KONFIRMUAR me CENTCOM ne jemi një SHKO për nisjen e misionit.

1215et: LISJA F-18 (paketa e parë e goditjes)

1345: Fillon dritarja e parë e goditjes së F-18 "Bazuar në shkas" (Terroristi i synuar është @ Vendndodhja e tij e njohur, kështu që DUHET TË JETË NE KOHA) – gjithashtu, Nisja e Dronëve të Goditjes (MQ-9s)

1410: LISJA e më shumë F-18s (paketa e 2-të e goditjes)

1415: Goditni dronët në shënjestër (KY ËSHTË KUR DO TË HIDHEN DEFINTIFITISHT BOMBAT E PARA, në pritje të objektivave të mëhershëm "të bazuar në shkas")

1536: Fillon goditja e dytë e F-18 – gjithashtu u lëshua Tomahaëks i parë me bazë deti.

JD Vance: Unë do të bëj një lutje për fitore

Michael Waltz: VP. ndërtesa u shemb. Kishte ID të shumëfishtë pozitive. Pete, Kurilla, IC, punë e mrekullueshme.

JD Vance: Çfarë?

Michael Waltz: Shkrimi shumë shpejt. Objektivi i parë – djaloshi i tyre i lartë i raketave – ne patëm ID pozitive të tij duke hyrë në ndërtesën e të dashurës së tij dhe tani është shembur.

JD Vance: E shkëlqyeshme

MAR: Punë të mbarë Pete dhe ekipi juaj!!

Michael Waltz: Skuadra në MAL gjithashtu bëri një punë të shkëlqyer.

SM: Punë e shkëlqyer të gjitha. Fillim i fuqishëm.

Pete Hegseth: CENTCOM ishte/është në pikën e duhur. Punë e shkëlqyer të gjitha. Greva të tjera vazhdojnë për orë të tëra sonte dhe do të japin raportin e plotë fillestar nesër. Por në kohë, në objektiv dhe lexime të mira deri tani.

Suzi Uajls: Mirënjohje për të gjithë – veçanërisht ata në teatër dhe CENTCOM! Vërtet i madh. Zoti e bekoftë.

Steve Witkoff: Punë dhe efekte të shkëlqyera!