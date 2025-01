Klubet e mëdha europiane gjeneruan të ardhura prej 11.2 miliardë eurosh sezonin e kaluar

Shifrat e futbollit botëror janë nën lupë. Në sezonin 2023-2024, klubet më të mëdha të futbollit, ato që i përkasin të ashtuquajturës “Money League”, gjeneruan një total të ardhurash prej 11.2 miliardë eurosh, sipas edicionit të 28-të të raportit “Deloitte Football Money League 2025”. Kjo shumë është 6% më e lartë se ajo e regjistruar në sezonin e mëparshëm.

Në sezonin e kaluar, të ardhurat mesatare të klubeve të “Money League” arritën në 560 milionë euro, të përbëra nga:

244 milionë euro nga sektori komercial.

213 milionë euro nga shitja e të drejtave audiovizive.

103 milionë euro nga dita e ndeshjeve (matchday).

Lidhur me burimin e fundit të të ardhurave të përmendura, raporti thekson se “rritja e kapacitetit të stadiumeve të klubeve, çmimet e përgjithshme të biletave dhe ofertat premium për ditët e ndeshjeve bënë që të ardhurat nga dita e ndeshjes të rriteshin me 11% nga viti në vit”.

Për herë të parë në histori, të ardhurat nga dita e ndeshjes kapërcyen kufirin e 2 miliardë eurove, duke përfaqësuar 18% të të ardhurave totale; një përqindje më e lartë se çdo sezon tjetër që nga 2014-2015, kur zinte 19% të totalit të biznesit.

Shitja e të drejtave audiovizive ishte i vetmi sektor që pësoi rënie në krahasim me sezonin e kaluar. Zona komerciale mbeti burimi më i madh i të ardhurave për klubet e “Money League” për të dytin vit radhazi, me 4.9 miliardë euro, që përfaqëson 44% të totalit të të ardhurave. “Rritja prej 10% krahasuar me vitin e kaluar ishte kryesisht për shkak të shtimit të organizimit të eventeve live jashtë futbollit, përmirësimit të performancës në shitjet me pakicë dhe të ardhurave nga sponsorët”, – shpjegon “Deloitte”.

Transmetimet audiovizive ishin i vetmi sektor që nuk përjetoi rritje nga viti në vit. Në këtë rast, të ardhurat nga shitja e të drejtave audiovizive arritën në 4.3 miliardë euro. Arsyeja kryesore lidhet me faktin se secila prej pesë ligave kryesore europiane qëndroi në të njëjtin cikël të transmetimeve kombëtare si sezonin e kaluar.

Sa iu takon klubeve, Real Madridi kryeson listën, me Manchester City dhe Paris Saint-Germain që plotësojnë “top 3”. Real Madridi regjistroi një vëllim biznesi prej 1.45 miliardë eurosh, duke u bërë klubi i parë që kapërceu kufirin e një miliard eurove. Në anën tjetër, Manchester City realizoi të ardhura prej 837.8 milionë eurosh, ndërsa Paris Saint-Germain arriti në 805.9 milionë euro.

Barcelona, në vendin e gjashtë, e përfundoi sezonin 2023-2024 me një xhiro afër 760 milionë eurove, ndërsa klubi tjetër spanjoll në listë, Atlético Madridi, ruajti nivelin e tij të të ardhurave me 409.5 milionë euro.