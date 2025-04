Furnizonte me substanca narkotike klanet mafioze në Qarkun e Napolit, arrestohet shqiptari (emri)

Tre elementë të shquar të fraksioneve mafioze “Bidognetti” dhe “Schiavone” shfaqen në mesin e pesë personave të arrestuar nga policia në Aversa në fund të hetimeve të koordinuara nga Drejtoria e Qarkut Antimafia e Napolit. Mes të arrestuarve është edhe një shqiptar.

I pari, një sipërmarrës i njohur aktiv në zonën bregdetare të Domitio, konsiderohet si një “referencë e qëndrueshme e klanit për financimin e arkës së familjes Bidognetti”. Një pozicion që ai e mbajti duke nisur nisma të përbashkëta ekonomike me anëtarët e grupit kriminal.

Subjekti i dytë, i cili gjithashtu besohet të jetë i lidhur me të njëjtin fraksion si sipërmarrësi, ishte përgjegjës për menaxhimin e aktiviteteve të zhvatjes në territoret e komunave Lusciano dhe Parete, historikisht nën hegjemoninë e klanit.

Personi i tretë, megjithatë, u identifikua si personi kontaktues i klanit – grupi Schiavone, dhe ai gjithashtu ishte i përfshirë në zhvatje. Pas përfundimit të një periudhe të gjatë paraburgimi, ai u rikthye menjëherë në biznes jo vetëm në zhvatje, por edhe në trafik droge.

I arrestuari i katërt është një shqiptar: ai paguante mijëra euro në muaj klanit Casalesi për të trajtuar dhe menaxhuar furnizimin me substanca narkotike në qendrat e trafikut të drogës në bregdetin Domizio nën një monopol të konsiderueshëm. Emri i shqiptarit është Hermal Hasanai, mosha e të cilit nuk dihet ende.

Si ai, ashtu edhe i arrestuari i pestë do të lidheshin me persona të tjerë të klanit dhe për të cilët procedohej veçmas, si zhvatje ndaj një sipërmarrësi që vepronte në bregdetin e Domizios, të cilit me dhunë dhe kërcënime iu kërkua pagesa e 15 mijë eurove.