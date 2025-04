Ushtria e Izraelit kryen sulm ajror mbi Spitalin e Gazës

Një sulm ajror i forcave izraelite ka shkaktuar dëme të mëdha në një pjesë të spitalit Al-Ahli në qytetin e Gazës. Pamjet e shpërndara tregojnë flakë të mëdha dhe tym që del nga ndërtesa pas goditjes nga raketat.

Dëshmitarët thonë se sulmi shkatërroi njësitë e kujdesit intensiv dhe kirurgjisë, duke i detyruar pacientët dhe stafin të largohen urgjentisht nga vendi. Kjo ka sjellë nevojën për zhvendosjen e menjëhershme të të sëmurëve dhe stafit mjekësor.

Hamasi e ka cilësuar këtë sulm si një “krim të tmerrshëm” të Izraelit, ndërsa autoritetet izraelite kanë thënë se po shqyrtojnë informacionet e marra.

Sipas shërbimit të urgjencës civile, nuk ka ende raporte për viktima. Al-Ahli, një spital i vogël para fillimit të luftës, është tani i vetmi që vazhdon të funksionojë në qytetin e Gazës, pasi spitali Al-Shifa dhe të tjerë janë shkatërruar nga sulmet, duke lënë qytetin pa shumë mundësi mjekësore.

The Israeli occupation bombed the Al-Ahli Baptist Hospital, destroying the emergency department and the reception area, leaving wounded patients lying in the streets after the evacuation. More threats on the hospital have been issued. The hospital was the last to remain… pic.twitter.com/8nw9cDXY9q

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 13, 2025