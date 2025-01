Ancelotti mbron Vinicius: Është e vështirë të jesh ai, mes fyerjeve dhe të tjerave përpiqet të rezistojë

Në prag të ndeshjes së 1/8 finale të Kupës së Mbretit kundër Minera, trajneri Carlo Ancelotti foli për episodin e fundit kontrovers të Vinicius Junior. Braziliani, i ndëshkuar me karton të kuq gjatë ndeshjes kundër Valencias, rrezikon një pezullim nga 2 deri në 12 ndeshje, sipas rregullores. "Jemi të bindur që nuk ishte karton i kuq. Shpresojmë të mos marrë shumë ndeshje pezullim", – u shpreh trajneri i merenguesve.

Sa e vështirë është të jesh Vinicius? Trajneri italian u përgjigj sinqerisht në konferencën për shtyp: "Është e vështirë. Nuk jam në këpucët e tij, por është e vështirë. Gjithçka që ndodh, fyerjet, nuk e bëjnë situatën të lehtë për të. Ai përpiqet të përmirësohet dhe të rezistojë.

Sa për gjestet e tij, nuk e kam parë atë që ka bërë. Unë shoh çfarë ndodh në stadiume dhe mendoj se e ka përmirësuar shumë qëndrimin e tij kohët e fundit. Mund të përmirësohet më tej, por askush nuk është perfekt".

Çfarë ndodhi gjatë ndeshjes kundër Valencias? Pas minutës së 70-të të lojës, Vinicius Junior kërkoi penallti pas një përplasjeje në zonë, të cilën arbitri nuk ia dha. Pas kësaj, portieri i Valencias, Dimitrievski, iu afrua brazilianit, i foli nga afër dhe e shtyu lehtë në shpinë.

Reagimi i Vinicius ishte i menjëhershëm, i dha një goditje me dorë në qafë dhe kokë portierit kundërshtar, i cili ra në tokë. Loja u ndal dhe pas rishikimit të rastit me VAR, braziliani mori karton të kuq. Real Madridi mbeti me 10 lojtarë, por arriti një përmbysje të pabesueshme 2-1 brenda 11 minutave, falë golave të Modric dhe Bellingham.