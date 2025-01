Opinion / Të mpirë, të budallallepsur, skllevër… Na ngeli lafsha e gjelit në fyt!

Nga Artan FUGA

Me nje te rene te lapsit, siç lexoj ne media, shtohen tri vite e tete muaj qe nje shqiptar duhet te punoje per te marre pension te plote. Qindra, miliona euro ne muaj te gelltitura vetem nga nje fraze. Qeveria e beri dhuraten e vitit te ri. Gezuar e per shume vjet! Na ngeli lafsha e gjelit ne fyt. Breza te tere ndjejne nje dore, qe iu germon xhepin. Iu rrofshin rritjet e pensioneve.

Qeveria gelltit vitet e punes, opozita ka halle te tjera, nuk merret me keto vogelsira, deputetet ende ne zijafetet kercimtare me rastin e vitit te vjeter, dhe me hallin e nje karrigeje me 2025, qe pastaj ta djegin, por pasi ta kene karrigen. Sindikatat inekzistente, prandaj jemi me siperore si civilizim se Italia, hallexhinjte kane kohe qe nuk dine shkrim e kendim te lexojne gazetat, rendesi ka:

Lufta ne Krime.

Çdo te behet me Tik Tokun.

A ka vajtur Meloni per darke ne Florida.

Fati i pensioneve te shqiptareve ne Zvicer, sukses yni, jo i Zvicres.

Sa here ne muaj duhet te paraqitet ne polici nje person per t’iu thene miremengjes, a e pite kafen sot?

Kush do te jete deputet ne zone, vendosur ne listat e mbyllura.

Deputetet ngrene rrogat dhe pensionet e tyre, njerezve iu ulen kontributet qe kane dhene.

Hajde politike e ekstremit te djathte, hajde! Ne Europe ka vite qe edhe per nje muaj te grabitur bien qeveri. Te ne bien gjethet e fikut ne dimer. Edhe e jema e Zeqos nga maja e thanes…

He, se harrova… A qau apo jo çuni i Parashqevise me koken nga xhami, kur takoi mamin?! Te qafsha m’i shege, – thone tironcit. Te mpire, te budallallepsur, skllever…