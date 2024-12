Berisha në takimin me FRPD: ‘Fushatën dhe fitoren do t’ua dorëzojmë ju’!

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka ka mbajtur mbrëmjen e sotme fjalën e tij në një leksion të hapur në ceremoninë e diplomimit në shkollën Politike të FRPD-së. Gjatë fjalës së tij Berisha u rikthye tek krahasimi i të rinjve në vitin 1990 me të rinjtë e sotëm. Sipas tij dallimi është i dy kohëve në informacion, i kohës pre-internet dhe pas-internet.

Ai më tej u shpreh se nuk ka fat më të madh për PD-në se sa të nisë betejën elektorale me 300 politikanë të rinj, të cilët kanë çdo dhunti për të qenë lidership i vërtetë i fitores së 11 majit. Berisha u shpreh se kanë vendosur fushatën elektorale dhe fitoren t’ua dorëzojnë të rinjve. Kreu i PD-së theksoi se në luftën me të keqen, njeriu kurrë nuk duhet të nënshtrohet dhe të rinjtë nuk janë të nënshtruar. Ai theksoi se ata nuk iu nënshtruan edhe përpjekjeve të një grushti shteti brenda shtetit për t’i dorëzuar Edi Ramës edhe opozitën.

Fjala e Berishës:

Të dashur miq, rikthehem prapë tek krahasimi i të rinjve në vitin 1990 me ju sot. Dallimi është i dy kohëve në informacion, i kohës pre-internet dhe pas-internet. E mora këtë dallim sepse në kohën e internetit, informacioni që krijohet në një javë tejkalon informacionin e të gjitha kohërave. Ky është dallimi që ju keni me studentët e asaj kohe. Por beteja juaj është një betejë e vështirë. E vështirë sepse sot unë po lexoja një publicist të shquar dhe një prej humoristëve më të mirë, Agim Xhafkën, ‘Ndjesë e vonuar’. Lexojeni atë ese të tij, në të cilën ai tregon se si gazetar në një gazetë kryesore të vendit, ngarkohej të bënte kronika dhe natyrisht në ligjin e kohës, po cili ishte ligji i kohës? Ligji i kohës ishte ligji i dublicitetit.

Diktaturat krijojnë qeniet e dyfishta, qenien që tjetër mendon dhe tjetër thotë. Për të mos thënë pastaj qenien e indoktruar që nuk mendon fare por delegon ndërgjegjen. Po tha partia, nuk e luan topi, po tha lideri është absolute. Pra, më riktheu në atë kohë, por shkrimtari bënte lidhjen me të sotmen dhe kishte shumë të drejtë. Ky bublicitet i 46 viteve diktaturë komuniste, për fat të keq ekziston sot i 10 viteve narkodiktaturë. Po si u krijua? Sepse narkodiktatura është forma më e keqe e të gjitha diktaturave. Akademikët që e kanë studiuar, kështu e kanë cilësuar mobokracinë. U ndala këtu për të theksuar se ju përballeni me të vështirën, por përballeni jo si liderë të nesërm, por si liderë të sotëm.

Nuk ka fat më të madh për PD-në se sa të nisë betejën elektorale me 300 politikanë të rinj, të cilët kanë çdo dhunti për të qenë lidership i vërtetë i fitores së 11 majit. Me Besartin kam biseduar gjatë dhe kemi vendosur fushatën elektorale dhe fitoren t’ua dorëzojmë ju. Po! Në luftën me të keqen, njeriu kurrë nuk duhet të nënshtrohet dhe ju nuk jeni nënshtgruar. Nuk u nënshtruat edhe në atë përpjekje që tejkalon çdo imagjinatë kur u bë një grusht shteti brenda shtetit për t’i dorëzuar Edi Ramës edhe opozitën. Pasi i dorëzuan drejtësinë, pasi i dorëzuan zgjedhjet, duhet t’i dorëzonin edhe atë opozitë që qytetarët shqiptarë në terror, në grabitje e kishin votuar si kundërshtare të qeverisë. Kjo është e vërteta.