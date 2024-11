Rama për vrasjen e Martin Canit: ‘Tragjedi, përdoret si material për të konfuzuar njerëzit’

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj përhapjes së frikës dhe panikut në media lidhur me sigurinë në vend, duke e cilësuar si një “tragjedi” përdorimin e materialeve që vetëm sa stimulojnë pasigurinë dhe konfuzionin. Ai tha se mediat, për arsye politike apo për interes biznesi, krijojnë histori katastrofike për të tërhequr audiencë, duke rritur pasigurinë dhe duke i bërë njerëzit të ndihen të frikësuar, përfshirë edhe në shkolla.

Rama theksoi se Shqipëria është një nga vendet më të sigurta në rajon, një arsye pse turizmi në vend ka shënuar rritje, dhe përkundër incidenteve kriminale mes grupeve të caktuara, ato nuk kanë lidhje me qytetarët e zakonshëm. Ai e krahasoi sigurinë në Shqipëri me vendet si Londra, ku është shumë më e vështirë të ecësh në rrugë me një orë të shtrenjtë apo çantë të vlefshme pa rrezikuar.

Rama: Është një tragjedi, është marrë dhe vijon akoma përdoret si material, të gjejmë material për të bërë sa më shumë konfuzion në trurin e njerëzve me qëllimin për interes politik luftë për pushtet ose biznes mediatik, të krijoj audiencë sa më shumë, të mbledh sa më shumë njerëz duke treguar të rrëfej në mënyrë katastrofike që filmi të mbajë njerëzit pas ekranit, dalin bëjnë histori, gjatë këtyre ditëve është stimuluar ndjenjë e madhe pasigurie a thua se këtu në shkolla fëmijët shkojnë e s’dihet a s’kthehen, që nuk është rasti në aspektin e sigurisë, nëse dëgjoni të gjithë të huajt, apo shqiptarët Shqipëria është një nga vendet më të sigurta, çfarë ndodh mes grupesh kriminale s’ka lidhje me qytetarin, një nga vendet më të sigurta, një nga arsyet kryesore pse turistët pëlqejnë Shqipërinë. Në Londër nuk ecet dot në rrugë nëse ke një orë me një vlerë të caktuar, nëse ke një çantë të shtrenjtë në krah.