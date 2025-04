Zv.Presidentja e Komisionit Evropian vjen në Tiranë, asnjë takim me opozitën

Kaja Kallas, Përfaqësuesja e Lartë për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë si dhe Zëvendëspresidente e Komisionit Evropian për mandatin 2024–2029, vjen më 8 Prill në Tiranë.

Zonja Kallas ka njoftuar në axhendën zyrtare se do të ketë takime me z. Bajram Begaj, President i Shqipërisë; me z. Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë; me z. Igli Hasani, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë; si dhe me z. Pirro Vengu, Ministër i Mbrojtjes i Shqipërisë.

Po ashtu ajo ka njoftuar se do të mbajë një fjalim në Dialogun e parë për Sigurinë dhe Mbrojtjen BE–Shqipëri.

Në axhendë është edhe një leksion në Europe House.

E më tej ajo priter të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të një marrëveshjeje kredie me Bankën Evropiane të Investimeve.

Në gjithë këtë axhendë ku zonja Kallas gjen kohë edhe për leksione, nuk ka asnjë takim me opozitën e cila presupozohet të përfaqësojë të paktën gjysmën e shqiptarëve.

Kohët e fundit thuajse të gjithë zyrtarët evropianë që kanë ardhur në Shqipëri, kanë anashkaluar takimet me krerë të opozitës duke u mjaftuar të takohen vetëm me drejtuesit e të majtës në pushtet, një praktikë kjo që nuk ndodhte kurrë më parë. /noa.al