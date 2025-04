Nuk ka të ndalur Messi. Parakalon Higuain dhe vendos rekord të ri tek Inter Miami

Lionel Messi ka shkruar historinë, përsëri. Në ndeshjen e shtatë të këtij sezoni në MLS, me golin e barazimit (1-1) kundër Torontos së Bernardeschi, kapiteni i Inter Miami ka kaluar Gonzalo Higuain (ish-lojtar i Napolit dhe Juventusit) për numrin më të madh të kontributeve për gola, në historinë e klubit të Floridas. Mbrëmë shënoi edhe 2 gola të tjerë, duke ndihmuar në përmbysjen e disavantazhit 2-0 dhe fitoren finale 3-2 për të tijtë.

“La Pulga” tani ka 46 kontribute për gola në 30 ndeshje të sezonit të rregullt. Më saktësisht, ka 26 gola dhe 20 asistime me ekipin e trajnerit Mascherano. Që nga mbërritja e tij në Florida, në vitin 2023, ish-ylli i Barcelonës ka vendosur disa nga rekordet më dominues që kampionati amerikan (MLS) ka parë ndonjëherë. Pas udhëheqjes së “herons” drejt fitores së “Leagues Cup” në vitin e tij të parë amerikan, Messi ka pasur një rol të rëndësishëm edhe triumfin e Inter Miami në “Supporters’ Shield” në vitin 2024, duke vendosur rekordin e pikëve për sezonin.

Messi gjithashtu fitoi çmimin “MVP MLS Landon Donovan”, duke regjistruar numra të jashtëzakonshëm, me 20 gola dhe 16 asistime në vetëm 19 paraqitje. Me golin e tij në “Sunday Night Soccer”, të tretin e sezonit, Messi ka kaluar ish-shokun e tij të skuadrës me Argjentinën në renditjen e rekordeve të klubit të Floridas. Për Higuaín ishin dashur 67 ndeshje që ta arrinte të njëjtin sukses, ndërsa Messi është vetëm 5 “rrjeta” larg barazimit të rekordit të tij të golave.