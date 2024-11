Skandal! Mishi me brucelozë përfundon për sallam. AKU e bllokon dhe vendos asgjësimin, subjekti e çon në fabrikën e sallamit

Mbrëmjen e sotme emisioni Fiks Fare ka transmetuar një skandal që ka ndodhur në një nga thertoret në qytetin e Beratit.

Sipas informacioneve që kanë mbërritur në redaksinë e emisionit investigativ Fiks Fare, në thertoren “ Muharrem Hoxha” theren kafshë të infektuara me brucelozë dhe më pas mishin e infektuar e çon në fabrikën e tij të sallamit.

Bashkëpunëtorët e Fiksit arritën të futeshin në thertoren e cila duhet të ishte e mbyllur, ku gjithashtu bënë dhe pazare për therjen e kafshëve.

Punonjësi i thertores i tregon bashkëpunëtores se duhet të sjell dy çertifikata, atë veterinare dhe çertifikatë lëvizëse.

Pas kësaj bashkëpunëtorja e Fiksit kërkon një informacion dhe në AKU-në e Beratit, ku takohet me një nga punonjëset e informacionit dhe drejtorin e këtij institucioni Fatlli Adilaj.

Ky i fundit habitet në momentin që i thuhet se thertorja është e hapur. Gjithashtu ai pranon që në atë thertore ka pasur mish me brucelozë, por që nuk është mish i zonave të Beratit.

Pas konstatimeve të bëra gazetarët e Fiksit interesohen në thertoren e “Muharrem Hoxhës”, ku takojnë pronarin e thertores. Ky i fundit shpreh se ka një kontratë e cila i jep të drejtën që të bëjë therjen e kafshëve më brucelozë dhe se është veterineri ai që vendos nëse duhet të konsumohet apo jo mishi.

Sipas tij shumë pak pjesë të kafshëve kanë dalë që nuk duhet të konsumohen të tjerat ai i ka çuar në fabrikën e tij të sallamit. Më vonë tregon se ky mish është i bllokuar nga AKU sepse nuk gjeti dokumentet e origjinës së këtij mishi. Pronari mundohet të justifikohet se nuk ka mundur që të tregojë dokumentet AKU-së, sepse dokumentet nuk i kishte në sallameri, por tek thertorja.

Gazetarët e Fiksit shkuan në fabrikën e sallamit ku gjetën një frigorifer i rrethuar me shirita që ishtë i bllokuar. Përveç kësaj në dokumentet që z.Hoxha ju vendosi në dispozicion gazetarëve thuhej se ky mish ishte i përzier me mish derri dhe ky gjithashtu pa dokumente dhe përdorej për sallam.

Fiksi u interesua në zyrat e AKU-së, drejtori i këtij institucioni nuk ndodhej aty. Një nga punonjëset shpreh për Fiksin që drejtori u largua për një rast. Kjo e fundit e telefonoi disa herë, por nuk u përgjigj.

Ndërkohë që gazetarët prisnin përgjigjen nga drejtori, në korridorin e këtij institucioni ndodheshin dy frigoriferë plotë me mish, ku mbi to ishte shiriti i bllokuar. Por këta shirita ishin gjysmë të këputur. Gjithashtu nuk kishte asnjë dokument mbi to, mbi prejardhjen e mishit, mbi motivin e bllokimit të tij, datën e bllokimit apo datën e asgjësimit si dhe se nga kush subjekt.

Ndërkohë drejtori i AKU-së Fatlli Adilaj përgjigjet pas një jave pas interesimit të Fiksit duke u shprehur se mishi duhet asgjësuar dhe do asgjësohet. Pyetjes së Fiksit se pse nuk është bërë deri tani ai e lë pa përgjigje. Ndërkohë pa përgjigje është edhe në rastin kur Fiksi i kërkon informacion se pse mishi me brucelozë ndodhet në fabrikën e sallamit të z. Hoxha.