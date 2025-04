Gjykata e Gjermanisë dënon me burg përjetë vr’asësin e boksierit shqiptar Besar Nimani

Berlin- Gjykata e Bielefeldit ka shpallur vendimin për vrasësin e boksierit shqiptar Besar Nimani, duke e dënuar 34-vjeçarin Huseyin Akkurt me burgim të përjetshëm.

Vrasja e Nimanit, një ngjarje tragjike që ndodhi më 9 mars të vitit 2024 në qytetin e Bielefeldit, ka tronditur jo vetëm komunitetin sportiv, por edhe opinionin publik të Gjermanisë dhe Shqipërisë.

Sipas raportimeve të mediave gjermane, ngjarja është trajtuar si një atentat i mirëorganizuar. Gjatë seancave gjyqësore, ku po zhvillohej procesi ndaj Huseyin Akkurt, janë mbajtur masa të rrepta sigurie, ndërsa një skuadër policie ka rrethuar ndërtesën ku po zhvillohej gjyqi çdo ditë.

Besar Nimani, një boksier i njohur shqiptar, u qëllua për vdekje nga dy persona, të cilët i prenë rrugën dhe e goditën me të paktën 16 plumba. Për këtë vrasje, bashkëpunëtori i Huseyin Akkurt, Aymand Dawoud Kirit, është shpallur në kërkim, dhe autoritetet po vijojnë hetimet për të kapur dhe ndjekur penalisht këtë person.

Gjykata e Bielefeldit vendosi që Huseyin Akkurt të dënohet me burg të përjetshëm, çka do të thotë se ai do të kalojë një periudhë të pacaktuar të burgosjes, me mundësinë për të kërkuar lirimin pas të paktën 15 vitesh, nëse vendimi për pezullimin e dënimit është miratuar.

Ky vendim është një hap tjetër në drejtimin e drejtësisë për familjen e viktimës dhe për ata që e njohën Besar Nimanin.

Ky proces gjyqësor dhe dënimi i vrasësit ka sjellë një reagim të fortë në publik, duke rikthyer në vëmendje rëndësinë e sigurisë dhe drejtësisë, veçanërisht në raste të krimeve të rënda si kjo vrasje.