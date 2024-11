Pogba lartëson Yamal: Talenti më i mirë i ri në botë, imagjinoni sikur të fitonte Champions-in

Paul Pogba, mesfushori i liruar së fundmi nga Juventusi, e ka vlerësuar shumë Lamine Yamal, yllin e ri të Barcelonës dhe Spanjës, në një intervistë të cituar nga Fabrizio Romano:

"Është i ftohtë, është talenti më i mirë i ri në botë. Imagjinoni sikur të fitonte Champions-in këtë vit? Ai ka shkëlqyer gjatë Europianit dhe gjithashtu në fillimin e këtij sezoni. Është i ftohtë, një gjë fantastike për moshën e tij".

Mesfushori francez do të kërkojë një aventurë të re, pas ndarjes së parakohëshme me “Zonjën e Vjetër”, e cila bëri me dije para pak ditësh: "Juventus Futboll Klub dhe Paul Pogba komunikojnë se kanë rënë dakord me mirëkuptim të ndërsjellë për zgjidhjen e kontratës, duke filluar nga 30 nëntori 2024. Klubi dëshiron t’i urojë Paul më të mirën për të ardhmen e tij profesionale".

Pavarësisht dëshirës së Pogba për të luajtur sërish me Juventusin, pas pezullimit për doping, klubi vendosi të mos e përfshijë në planet e tij.