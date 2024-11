Kremlini: SHBA po i hedh benzinë zjarrit me vendimin për të lejuar Ukrainën të hedhë raketa brenda Rusisë!

Me vendimin për të lejuar Ukrainën të hedhë raketa me rreze të gjatë veprimi brenda territoreve të federatës ruse, Presidenti në detyrë Joe Biden dhe SHBA në tërësi, po i hedhin benzinë zjarrit, vlerëson Kremlini.

Reagimi zyrtar erdhi pak orë pasi presidenti amerikan autorizoi forcat ukrainase të përdorin raketa me rreze të gjatë veprimi, ATACMS, për të goditur brenda territorit rus.

Zëdhënësi i Presidentit rus, Dmitry Peskov, në një reagim tha sot se Kremlini e sheh si "rrezik të madh" vendimin. Ai paralajmëroi se sulme të tilla do të shihen nga Rusia jo si veprime të Ukrainës, por si të "vendeve që japin leje", duke nënkuptuar hakmarrje ndaj SHBA-ve.

"Biden po i hedh ‘benzinë zjarri’ duke lejuar Ukrainën të përdorë raketa amerikane brenda Rusisë. Biden i ka ‘hedhur benzinë ​​zjarrit dhe ka vazhduar të nxisë tensionin rreth këtij konflikti. Fakti është se këto goditje nuk i kryen Ukraina, këto sulme kryhen nga ato vende që japin leje, sepse shënjestrimi, mirëmbajtja dhe veprimet e tjera nuk bëhen nga ushtarakët ukrainas. Ato bëhen nga specialistë ushtarakë nga këto vende perëndimore", tha Peskov.

Zëdhënësi theksoi se ky zhvillim precipiton negativisht situatën globale. Ai kujtoi edhe qëndrimin e presidentit rus, Vladimir Putin i cili ka bërë të qartë se përfshirja e vendeve perëndimore do të provokonte situatën.

Biden deri dje ishte i vendosur për të mbajtur linjën kundër çdo përshkallëzimi që ai mendonte se mund të tërhiqte SHBA-në dhe anëtarët e tjerë të NATO-s në konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë e armatosur me armë bërthamore. Por dje, gjithçka u kthye përmbys.

Putin ka paralajmëruar se Moska mund të sigurojë armë me rreze të gjatë veprimi për shtete të tjera aleate me të, me qëllimin për të goditur objektivat perëndimore nëse aleatët e NATO-s lejojnë Ukrainën të përdorë armët e tyre për të sulmuar territorin rus.

Çfarë po ndodh

Ukraina planifikon të kryejë sulme në territorin rus duke përdorur raketa amerikane me rreze të gjatë veprimi në ditët në vijim.

Sipas mediave amerikane, fillimisht këto armë ka të ngjarë të përdoren kundër trupave ruse dhe koreano-veriore në rajonin e Kurskut.

Vendimi që lejon Kievin të përdorë Sistemin Raketor Taktik të Ushtrisë, ose ATACM, për sulme më thellë, brenda Rusisë, vjen pasi presidenti Vladimir Putin pozicionoi trupat koreano-veriore përgjatë kufirit verior të Ukrainës në përpjekje për të rimarrë qindra kilometra të territorit të pushtuar nga forcat ukrainase.

Lëvizja e Biden vjen gjithashtu pas fitores në zgjedhjet presidenciale të Donald Trump, i cili ka thënë se do të sillte një fund të shpejtë të luftës dhe ngriti pasigurinë nëse administrata e tij do të vazhdojë mbështetjen jetike ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën.

Reagimi i presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy të dielën ishte dukshëm i përmbajtur.

“Goditjet nuk bëhen me fjalë”, tha ai gjatë videomesazhit të tij mbrëmjen e së dielës. “Gjëra të tilla nuk lajmërohen. Raketat do të flasin vetë.”

Zelenskyy dhe shumë prej mbështetësve të tij perëndimorë kanë bërë presion ndaj Bidenit për muaj të tërë që të lejojë Ukrainën të godasë objektivat ushtarake më thellë brenda Rusisë me raketa të furnizuara nga perëndimi, duke thënë se ndalimi i SHBA-së e kishte bërë të pamundur për Ukrainën që të përpiqej të ndalonte sulmet ruse në qytetet e saj dhe në pajisjet elektrike. rrjete.