Hakmarrje për Korenë e Veriut, Biden lejon Ukrainën të sulmojë Rusinë me raketa me rreze të gjatë veprimi

Presidenti Joe Biden ka autorizuar Ukrainën të përdorë një armë të fuqishme amerikane me rreze të gjatë veprimi për sulme të kufizuara brenda Rusisë, në përgjigje të vendosjes së mijëra trupave të Koresë së Veriut për të ndihmuar përpjekjet luftarake të Moskës, sipas dy zyrtarëve të lartë amerikanë.

Presidenti Biden ka autorizuar përdorimin e parë të raketave me rreze të gjatë veprimi të furnizuar nga SHBA nga Ukraina për sulme brenda Rusisë, thanë zyrtarët amerikanë, citon noa.al një raport nga New York Times.

Armët ka të ngjarë të përdoren fillimisht kundër trupave ruse dhe koreano-veriore në mbrojtje të forcave ukrainase në rajonin Kursk të Rusisë perëndimore, thanë zyrtarët.

Lehtësimi i kufizimeve për lejimin e Kievit për të përdorur Sistemin Raketor Taktik të Ushtrisë, ose ATACMS, për të goditur objektivat brenda Rusisë është një ndryshim i rëndësishëm në politikën e SHBA-së dhe vjen pasi rreth 10,000 trupa elitë të Koresë së Veriut janë dërguar në Kursk, një rajon i Rusisë përgjatë Kufiri verior i Ukrainës, për të ndihmuar forcat e Moskës të rimarrin territorin e fituar nga Ukraina.

Administrata Biden ka frikë se më shumë njësi të forcave speciale të Koresë së Veriut mund të ndjekin në mbështetje të kësaj përpjekjeje.

Një zyrtar amerikan tha se masa synon pjesërisht të pengojë Phenianin nga dërgimi i më shumë trupave. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong Un duhet të kuptojë se vendosja fillestare ka qenë një gabim "i kushtueshëm", tha zyrtari, i cili si të tjerët të intervistuar për këtë histori foli në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes.

Përpjekja fillestare e Ukrainës pritet të fokusohet në dhe rreth rajonit të Kurskut, megjithëse mund të zgjerohet, sipas zyrtarit dhe një personi tjetër të njohur me këtë çështje.

Deri kohët e fundit, administrata Biden kundërshtoi me vendosmëri që Ukraina të gjuante ATACMS në territorin rus, duke paralajmëruar se masa mund të çonte në përshkallëzim nga Kremlini që ishte jashtë proporcionit me përfitimet e tij në fushën e betejës.

ATACMS është një sistem rakete i drejtuar supersonik që mund të pajiset me municione thërrmuese ose me koka luftarake konvencionale, me një rreze maksimale prej rreth 190 milje.

Ukraina prej muajsh ka kërkuar leje për të përdorur raketat e fuqishme kundër territorit rus, duke argumentuar se armët do t’u mundësonin forcave të saj të depërtojnë thellë në vend dhe të godasin objektiva që do të degradonin makinën luftarake të Kremlinit.

Vendimi i zotit Biden është një ndryshim i madh në politikën amerikane. Ky vendim ka ndarë këshilltarët e tij dhe ndryshimi i kursit vjen dy muaj përpara se presidenti i sapozgjedhur Donald J. Trump të marrë detyrën. Më herët Trump ishte zotuar të kufizojë mbështetjen e mëtejshme për Ukrainën.

Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni nuk pranuan të komentojnë. Zyra presidenciale e Ukrainës gjithashtu nuk pranoi të komentojë.