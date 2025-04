Ankthi i një vajze në Tiranë: T’i dalë fotoja e sikletshme në rrjete sociale apo të paguajë 300 mijë lekë

Tiranë – Finalizohet operacioni “Blackmail”, 3 të arrestuar për shantazh ndaj një të miture

Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda në DVP Tiranë ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Blackmail”, pas një kallëzimi për shantazh ndaj një vajze 15-vjeçare.

Tre të rinj, njëri 19 vjeç dhe dy të mitur, janë arrestuar pasi dyshohet se kanë kanosur të miturën për t’i dhënë para në këmbim të mosshpërndarjes së një fotografie personale në rrjetet sociale.

Të dyshuarit, banues në Kamëz, i kanë marrë vajzës në kohë të ndryshme një shumë totale prej rreth 300.000 lekësh të rinj.

Gjatë operacionit u sekuestruan 3 aparate celularë që dyshohet se janë përdorur për kryerjen e veprës penale.

Të tre të arrestuarit do të përballen me akuzën “Shtrëngim me anë të kanosjes/dhunës për dhënie pasurie”.

Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore. /noa.al