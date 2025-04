‘Mbahuni fort, nuk do të jetë e lehtë’! Trump thirrje amerikanëve pas hyrjes në fuqi të tarifave: Është një revolucion ekonomik dhe ne do të fitojmë!

SHBA- Presidenti amerikan, Donald Trump u tha sot amerikanëve në një postom në Truth Social se nuk do te jetë e lehtë përballja me rreziqet e inflacionit pasi tarifat shtesë prej 10% që ai vendosi në pjesën më të madhe të importeve të SHBA nga pothuajse e gjithë bota hynë në fuqi. Sipas Trump ky është një revolucion ekonomik dhe se do të fitojnë. Ai më tej shkroi që amerikanët duhet të mabhen fort pasi nuk do të jetë e lehtë teksa premtoi se rezultati përfundimtar do të jetë historik.

Tarifat e reja të Trump kanë tronditur ekonominë globale dhe tregjet financiare në mbarë botën kanë pësuar humbje të mëdha. Vetëm në Wall Street, 6 trilion dollarë humbën në dy ditët e fundit, sipas të dhënave të tregut të Doë Jones. Presidenti i Bankës Federale të SHBA-së (Fed) Jerome Poëell prezantoi perspektivat e ekonomisë amerikane pas tarifave të reja dhe efektet e tyre ekonomike përfshijnë inflacion më të lartë, rritje më të ngadaltë dhe rritje të papunësisë.

Tarifat që hyjnë në fuqi sot përjashtojnë disa produkte – të tilla si nafta, gazi natyror, ari, bakri, argjendi, paladiumi, lëndë druri ndërtimi, gjysmëpërçuesit, farmaceutikët dhe mineralet që nuk janë në SHBA – përveç atyre tashmë në fuqi. Tarifat e reja nuk prekin gjithashtu makinat e çelikut, aluminit dhe ato të importuara, të cilat tashmë i nënshtrohen tarifave 25%.

Fatura do të jetë edhe më e madhe nga 9 prilli për vendet që eksportojnë më shumë mallra në SHBA sesa importojnë prej saj. Tarifat për importet nga Kina do të arrijnë në 54%, për ato nga BE-ja 20%, për Vietnamin 46% dhe për Japoninë 24%. Sipas dokumentit zyrtar të paraqitur nga qeveria amerikane dje, tarifat e reja kanë të bëjnë me rreth 80 vende dhe rajone, përfshirë 27 vendet anëtare të BE-së.

Dhe Kanadaja dhe Meksika, të cilat janë nën një regjim tjetër, tashmë po paguajnë një çmim nga lufta tregtare që presidenti i SHBA-së ka nisur që kur filloi mandatin e tij të dytë.