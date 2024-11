Materazzi: Nuk kam asnjë marrëdhënie me Ibrën. Ai, më i miri në botë? I mungon Liga e Kampionëve…

Marco Materazzi, ish-mbrojtësi i Interit dhe kombëtares italiane, ka folur për figurën e Zlatan Ibrahimovic gjatë një interviste të dhënë në kanalin Youtube "The Italian Football Podcast". Pyetjes se cfarë raporti ka me suedezin, tashmë me rol drejtuesi te Milani, ish-mbrojtësi italian iu përgjigj:

"Për momentin nuk kam një marrëdhënie me të, secili ka jetën e vet, nuk është ndonjë problem i madh. Çfarë ndodh në fushë mbetet në fushë. Ai mendon se ishte futbollisti më i mirë në botë, për mua ishte maksimumi një sulmues i madh, Fitoi shumë tituj, ndoshta jo shumë të rëndësishëm.

Fjala vjen, Atij i mungojnë tituj si Liga e Kampionëve, Kampionati Europian dhe Kupa e Botës. Mbi të gjitha fitoi shumë kampionate në ligat ku ka luajtur. Do të mbahet mend në futboll, sepse ishte një nga më të mirët, edhe pse jo në nivelin e Cristiano Ronaldos dhe Messit".

Materazzi komentoi edhe keqardhjen e mundshme të Interit për Alessandro Buongiorno: "Të dielën në mbrëmje isha në ‘San Siro’ dhe pashë ndeshjen Inter-Napoli. Ishte një paraqitje mbresëlënëse nga Buongiorno.

Ai fitoi duelet një kundër një me Thuram, i cili është i fortë dhe i shpejtë. U ble 40 milionë euro, tani të paktën kushton 60 milionë euro. Ndoshta Buongiorno do të qëndrojë te Napoli, një ekip dhe klub i mirë".

Një vlerësim edhe për Acerbi: "Ai mund të jetë 50-60-70 vjeç, por të dielën ishte njeriu i ndeshjes. Lukaku nuk e preku fare topin, nën markimin e tij. Për mua, mosha vlen në futboll, por nuk është aq e rëndësishme. Nëse është në formë, ai mund të luajë deri në moshën 38-39 vjeçare. Për momentin Acerbi është një nga mbrojtësit më të mirë në Itali. Ai gjithashtu neutralizoi Haaland”.