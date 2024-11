Fetai prezanton veten në kombëtare: Idhull në futboll kam Luka Modric, dua të shënoj dhe asitoj si ai

Feta Fetai është një nga prurjet më të reja në kombëtaren shqiptare. Mesfushori i talentuar, i grumbulluar për herë të dytë nga trajneri Sylvinho, iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve në konferencën për shtyp, ditën e parë të grumbullimit për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të Ligës së Kombeve: më 16 nëntor ndaj Çekisë dhe 19 nëntor ndaj Ukrainës. Të dyja ballafaqimet do të zhvillohen në “Arena Kombëtare”.

A mendon se do të kesh minuta në këto dy ndeshje?

Nëse do të kem minuta nuk di ta them, këtë e vendos stafi teknik. Nese do të kem, do të jap maksimumin. Jap gjithçka në stërvitje dhe ndeshje.

Sa i gatshëm je për t’u futur në lojë?

Jam i përgatitur si gjithmonë, edhe për klubin, edhe për kombëtaren. Jam gati për çdo ndeshje.

Si është marrëdhënia me pjesën tjetër të ekipit kuqezi?

Trajneri, stafi teknik edhe lojtarët më kanë pritur shumë mirë. Më kanë dhënë besimin e duhur për të shpalosur më të mirën. Sa i përket të ardhmes, nëse do të jem epiqendra e ekipit, shpresoj shumëë.

Grumbullimi i dytë me kombëtaren, na trego pak emocionet…

Hera e parë ishte e veçantë, por edhe kjo ka bukurinë e vet. Është një ndjenjë shumë e mirë, skuadra më ka pritur mjaft ngrohtë si herën e parë, edhe tani, së bashku me stafin teknik.

Si e shikon të ardhmen tënde brenda kombëtares?

Ëndrra e çdo fëmije është të luajë me kombëtaren. Çdokush ëndërron të luajë në një Europian apo Kupë Bote me kombëtaren.

Si ju duket krahasimi me Luka Modriç dhe cili është idhulli shqiptar?

Modriç e preferoj shumë si lojtar. Sa i përket lojtarëve shqiptarë, ka shumë që i preferoj si Asllani, Ramadani.

Ndaj Çekisë, do të donit të asistonit si Modriç apo të shënonit si ai?

Do t’i doja të dyja. Rëndësi ka fitorja, nuk ka rëndësi se kush shënon apo asiston.