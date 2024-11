‘Turisti’ tenton të fusë me valixhe mbi 26 kg kanabis nga Dubai në Tiranë!

26 kilogramë e 700 gramë lëndë narkotike e dyshuar kanabis u sekuestrua sot në aeroportin “Nënë Tereza” nga autoritetet doganore të Rinasit.

21-vjeçari tentoi të fuste valixhen me drogë nga Dubai në Tiranë përmes aeroportit të Rinasit është shtetasi Brice Tchantchou, banues në Luksemburg.

Gjatë kontrollit në bagazhet e 21-vjeçarit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, 26 kilogramë e 700 gramë lëndë të dyshuar narkotike kanabis.

Vijon puna për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.

Ndërkohë mësohet se valixhja me drogë është nisur nga Tailand dhe se sipas 21 vjeçarit valixhen ia ka dhënë një shtetas tajlandez për ta çuar në Shqipëri.

Ai ka bërë tranzit në Dubai dhe ka mbërritur në Rinas. 21 vjeçari ka deklaruar se dinte se valixhja kishte rroba dhe se në Rinas do e priste dikush që ta merrte valixhen.

Njoftimi i policisë

Finalizohet operacioni policor i koduar "Fluturimi", nga Komisariati i Policisë Rinas, autoritetet doganore të Rinasit dhe Sektori për Hetimin e Narkotikëve në DVP Tiranë.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Rinas në bashkëpunim me autoritetet doganore në kuadër të kontrolleve të shtuara për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë dhe në veçanti të trafikimit të lëndëve narkotike, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore se një shtetas që do të udhëtonte nga Dubai drejt Rinasit, kishte fshehur në bagazhet e tij, sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, menjëherë kanë organizuar punën dhe në bashkëpunim me Sektorit për Hetimin e Narkotikëve, kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Fluturimi”.

Gjatë këtij operacioni u bë arrestimi i shtetasit B. T., 21 vjeç, banues në Luksemburg.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.