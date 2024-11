Marrëdhënia me të miturën në Maliq, policia shpall autorin në kërkim

Policia në Maliq shpall ka shpallur në kërkim një 43-vjeçar pasi akuzohet se ka kryer marrëdhënie me një të mitur.

‘Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Maliq, si rezultat i veprimeve hetimore të kryera nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, shpallën në kërkim shtetasin:

E. Sh., 43 vjeç, banues në fshatin Barç, Korçë, i dyshuar për veprën penale "Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur"(dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një shtetase të mitur 16 vjeçare) Veprimet procedurale me të miturën, janë kryer në prezencën e psikologut, prindit dhe përfaqësuesit ligjor.

Në drejtimin e Prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të këtij rasti dhe për kapjen e autorit të dyshuar. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme’, citohet në njoftimin e policisë.