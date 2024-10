‘Mos u provokoni dhe ruani qetësinë!’ Protesta e opozitës, Proda porosit vartësit e tij

TIRANA- Drejtori i Përgjitshëm i Policisë së Shtetit, Ilir Proda, i ka dhënë porositë vartësve të tij lidhur me zhvillimin e protestës së opozitës pasditen e sotme në disa nga akset kryesore të vendit. Bëhet me dije se Proda u ka kërkuar vartësve që të kenë kujdes dhe të mos provokohen nga protestuesit dhe të ruajnë qetësinë.

Gjithashtu Drejtori i Përgjithshëm u ka kërkuar që ndërhyrjet të jenë të minimizuara vetëm në raste nevoje dhe mos të krijohen përplasje të provokuara. Mësohet se një tjetër kërkesë e Prodës ka qenë që të kenë kujdes listat me emrat e personave që kanë precedentë e të mbahen nën vëzhgim.

Po ashtu Proda ka porositur dhe në lidhje me dokumentimin e të gjitha veprimeve të jashtëligjshme si dhe që të sigurohet qarkullimi i automjeteve dhe qytetarëve të tjerë, të cilët nuk janë protestues.

Për zhvillimin e kësaj proteste është mësuar se PD ka njoftuar Policinë e Tiranës për 3 orë leje. Sikurse kanë paralajmëruar demokratët, skenari ka të bëjë me bllokimin e disa akseve kryesore në vend duke nisur nga ora 17:00. Sa i takon shpërndarjes së deputetëve në këtë protestë, ditën e djeshme u raportua se përfaqësuesit e PD-së do të vendosen të grupuar në secilin prej akseve.

Nga ana tjetër, policia ka dalë dje me një deklaratë zyrtare për protestën dhe i ka bërë thirrje përfaqësuesve të PD-së që në asnjë rast mos të bllokojnë qarkullimin e mjeteve dhe qytetarëve pasi kjo përbën vepër penale dhe do të përballen me pasoja sipas ligjit.