Rama: Ata që nuk paguajnë kontributet për pensionet, do të përballen me të njëjtat masa si ata që nuk paguanin energjinë elektrike

TIRANË- Kryeministri Edi Rama dhe ministrat Petrit Malaj dhe Blendi Klosi, zhvilluan një takim me pensionistët.

Kryeministri Edi Rama deklaroi se, që të ketë rritje të pensioneve, duhet të ketë rritje të kontributeve.

Kreu i shtetit tha se personat që nuk do të paguajnë detyrimet shoqërore do të kenë të njëjtin fat me ata që nuk paguanin energjinë elektrike.

Rama: Jemi tek aty ku ishim me energjinë elektrike, 50% e popullit paguante edhe për ata që nuk paguanin, kur morëm detyrën ishim në prag të kolapsit energjetik. Jemi në kohën kur me të gjithë ata që i shmangen detyrimit për të paguar për pensionet tuaja ne do të sillemi njësoj si me ata që s’paguanin energjinë.

Rama: Ai 4.1% është direkt 100 milionë euro shtesë për fondin e pensioneve, fondit të pensioneve i mungojnë rreth 500 milionë euro për të pasur mundësi që të kemi pensione më të larta, këto 500 milionë euro qeveri i nxjerr nga buxheti dhe i kalon tek pensionistët. Do t’i shtohen edhe 100 milionë të tjera vitin tjetër. Disa i bien shkurt, mund të duket si edhe shkon shumë në atmosferën e krijuar, duke qenë ndjekës besnikë të politikës, mirë gjithë ditën që ju kalon me nipa mbesa nuse e dhëndurë, burra por ju duhen edhe ata që ju dalin në tv. Është komplet një absurd. Ministri i Financave Petrit Malaj, në një komunikim me pensionistët tha se po shikohet mundësia që pensionistëve t’ju rritet bonusi i fundvitit.

Malaj theksoi se indeksimi i pensioneve me 4.1 përqind nuk ka të bëjë me skemën e pensioneve, por me indeksim, pas rritjes së çmimeve. Sipas tij, po punohet për të krijuar një skemë të qëndrueshme pensionesh.

Ministri Petrit Malaj: Siç kemi adresuar çështjen e rritjes së pagave, ka ardhur koha të adresojmë çështjen e rritjes së pensioneve. Jemi ngarkuar që të gjejmë një zgjidhje për pensionet. Po shikojmë mundësinë për rritjen të bonusit të fundvitit.

Ky bonus është një mënyrë për të lehtësuar sadopak barrën financiare të përditshme që keni dhe synon të ndihmojë më shumë ata që kanë më tepër nevojë. Ne duam të krijojmë një skemë pensioni të qëndrueshme. Indeksimi ka të bëjë me rritjen e çmimeve, nuk ka të bëjë me skemën e pensioneve që po shqyrtojmë. Qeveria është e angazhuar për një rritje sa më të shpejtë të pensioneve.