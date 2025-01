Akuza e fortë e Shehajt: Me kampin e emigrantëve bletë heshtjen e BE, ndaj u hapën negociatat

Deputeti Agron Shehaj, teksa u ankua se nuk po lejohej te bente detyren e tij ne Kuvedin, replikoi me kryeparlamentaren Elisa Spiropali.

“Kush e ka katandisur opozitën kështu? Që mazhoranca të mburret se si e ka katandisur opozitës, kjo mund të ndodhë vetëm në Shqipëri. Shalsi dhe Rama e dinë shumë mirë përse ne protestojmë.

BE ju mbajti 10 vite në pritje se nuk po bënit mjaftueshëm në luftën kundër korrupsionit. Me kampin e emigrantëve bletë heshtjen e BE, ndaj u hapën negociatat“, u shpreh Agron Shehaj.