Guardiola nuk ka hezitim, kur krahason Messin dhe CR7. Ja cili është më i madhi për trajnerin spanjoll

Pep Guardiola ka luajtur në një ekip, te Brescia në Serie A, me ikonën e futbollit italian, Roberto Baggio. Prej asaj kohe të dy ruajnë një miqësi të ngushtë. Së fundi, “bishtaleci hyjnor” e intervistoi trajnerin spanjoll të Manchester City, duke u ndalur veçanërisht te Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo.

Pep Guardiola u pyet për të dy, cili qëndron më lart, nëse krahasohen: "Messi është lojtari më i mirë në histori. Mund të jem duke zvogëluar respektin tim për Pelé dhe Maradonën, por nuk mund të imagjinoj askënd si Messi me konsistencën e tij".

Çfarë mendimi keni për Cristianon?

Ronaldo është një lojtar fantastik dhe golashënues i shkëlqyeshëm, por nuk është i kompletuar. Baggio im i dashur, duhet të zgjedhësh midis një lojtari që të bën dhurata përmes pasimeve të pabesueshme, driblimeve, vizionit dhe golave, dhe një lojtari që thjesht shënon gola.

Cili qëndron më lart?

Mendoj se nuk mund të krahasohen. Leo është i vetmi në këtë sport, që ka luajtur thuajse në të gjitha rolet. Nëse shikoni përreth, do të shihni çdo lojtar të specializuar në pozicionin e tij. Messi ka luajtur si ‘playmaker’, sulmues qendre, sulmues anësor apo dhe mesfushor. Askush tjetër nuk do të jetë në gjendje të performojnë në të gjitha këto role. Ka vetëm një njeri që mundi të luante në të gjitha pozicionet dhe me të njëjtën cilësi, ai është Lionel Messi. Ai është një përjashtim, ka shkuar shumë përtej të gjithëve me karrierën në futboll.