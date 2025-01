Vizita e Erdogan në Tiranë, anulohet seanca e së enjtes në Parlament

Tiranë- Anulohet seanca plenare e së enjtes në Parlament.

Shkak është vizita në Tiranë e Presidentit turk Rexhep Taip Erdogan.

Në një njoftim mbrëmjen e sotme, kryeparlamentarja Elisa Spiropali u ka bërë me dije krerëve të grupeve parlamentare për anulimin e seancës të së enjtes dhe zhvillimin e saj të enjten e ardhshme.

Nesër në Tiranë do të vijë Presidenti i Turqisë në një vizitë zyrtare, i cili do të takohet me Presidentin Begaj, kryeministrin Rama, ndërsa pasdite do të përurojë xhaminë e Namazgjasë.

Ndërkohë, prej javës së kaluar, opozita në vend ka nisur mosbindjen civile, e cila të hënën e kaluar nisi me djegien e karrigeve të Kuvendit, ndërsa kulmoi me protestën e së hënës.