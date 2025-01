Wanda Nara tregon pse u nda nga Icardi dhe betejën me sëmundjen e leuçemisë

Wanda Nara, gjithnjë e më shumë protagoniste në mediat argjentinase. Në këtë periudhë ajo ka qenë e ftuar e Susana Gimenez, një prej prezantueseve më të njohura në vend, për një intervistë zemre… Ish-fituesja e “Dancing with the Stars” në Itali foli mbi të gjitha për sëmundjen dhe ndarjen nga Mauro Icardi.

Gjatë intervistës ka pasur një moment gazmor dhe të sikletshëm, kur qeni i Wanda Nara urinoi në divanin e studios. Ajo vendosi ta merrte kafshën besnike shtëpiake në studio, pasi nuk kishte me kë ta linte në shtëpi.

Një vit më parë, Wanda Nara u diagnostikua me leuçemi, një sëmundje me të cilën do t’i duhet të jetojë gjithë jetën. "Jam mirë. Trajtimi është me pilula. Ka pilula të ndryshme për t’u marrë. Ndonjëherë shqetësohem kur vajza ime Isabella mbërrin me gotën e ujit dhe pilulat. Vajzat e kanë dëgjuar këtë dhe e dinë se pilula është e rëndësishme", – tha Wanda.

Më tej, bukuroshja argjentinase nënvizoi momentin e keq që përjetuan fëmijët e saj, të cilët e zbuluan gjithçka nga mediat: “Ishte e tmerrshme për ta, nuk e mendoja se sa shpejt do t’u arrinte informacioni i sëmundjes sime. Nuk munda t’ua tregoja vetë, sepse ishte diçka që ende nuk ma kishin pohuar doktorët. Ishte një moment i tmerrshëm, por më bëri të ndaloja dhe t’i vlerësoja shumë më tepër”.

Wanda Nara dhe Mauro Icardi nuk janë më bashkë. Mesa duket, mbi ndarjen rëndon dëshira e Wandës për t’u kthyer e jetuar në Argjentinë: "Kam jetuar jashtë vendit për shumë vite, gati 17 vite. Ka qenë çështja e shëndetit dhe fëmijët nuk janë më foshnje. Gjithçka është e bukur jashtë, por vjen një kohë që fëmijët kanë nevojë për stabilitet emocional, të zënë miqtë e tyre, të kenë një shkollë afër.

Ndryshuan shkollën shumë herë, nuk u ankuan kurrë, u përshtatën gjithmonë. E imagjinoj që Mauro më do, ndjej se do të jemi gjithmonë një familje, do të jemi gjithmonë bashkë në këtë kuptim”.

Mbi ndarjen me ish-kapitenin e Interit, ajo shtoi: "Mendoj se ishte pak sëmundja ime që më bëri të merrja vendimin. Ishte më shumë një çështje e imja. Referenca ime në botë ka qenë gjithmonë Argjentina, kam hequr dorë nga shumë gjëra. Nuk mund t’i merrja më kaq shpesh avionët, ndoshta për shkak të sëmundjes kuptova se nuk e kisha më forcën si më parë”.