Dasma e Buffonit, lot për premtimin ndaj Ilaria D’Amico dhe një dhuratë speciale

Gigi Buffon dhe Ilaria D’Amico janë zyrtarisht burrë e grua. Të dy u martuan në mjedisin e mrekullueshëm të “Villa Oliva”, në San Pancrazio, në kodrat e Lucca, ku mikja e tyre Francesca Fogar, shkrimtare, gazetare, prezantuese dhe autore televizive, kremtoi gjithçka me ceremoni civile.

Të pranishëm në këtë event ishin shumë VIP-a, duke filluar nga Monica Bellucci, nusja e shoqëruar nga partneri i saj i ri, regjisori me famë ndërkombëtare Tim Burton.

Gjatë ceremonisë ka qenë një moment veçanërisht emocionues për Gigi Buffon, ai i premtimit të dashurisë për gruan e tij. “Falë teje, Ilaria, kam njohur dashurinë e vërtetë, e cila nuk e besoja se mund të ekzistonte”, – tha ish-portieri i shquar italian.

D’Amico shtrëngoi duart e të shoqit dhe e ktheu shikimin nga të dy fëmijët e tyre: "Nëse jemi këtu, kjo është edhe falë familjes sonë të mrekullueshme dhe dashurisë së djemve tanë". Buffon dhe Ilaria kanë së bashku një djalë, Leopoldo Mattia, i cili tani është 8 vjeç.

Gigi është gjithashtu baba i dy djemve të lindur nga lidhja e tij me Alena Seredova, ndërsa D’Amico është gjithashtu nëna e Pietro, nga një lidhje e mëparshme. Miqtë i dhanë çiftit të sapomartuar një motor Vespa me shpresën se mund ta përdorin për të "udhëtuar me erën në fytyrë, duke kënduar në majë të mushkërive".