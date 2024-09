Tkurrja e popullsisë rrit ndjeshëm primet e sigurimit për frymë

TIRANË- Ulja e numrit të popullsisë që rezultoi në censin e fundit, mes të tjerash, ka sjellë një rritje të ndjeshme edhe në treguesin e primeve të sigurimit për frymë. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), ky tregues, i shprehur ndryshe edhe si densiteti i sigurimeve në vend, arriti në 9526 lekë, në rritje me më shumë se 25% krahasuar me një vit më parë.

Rritja e këtij treguesi është ndikuar në masë më të vogël nga zgjerimi i volumit të tregut të sigurimeve (primet e shkruara bruto u rritën me 9% vitin e kaluar) dhe në masën kryesore nga tkurrja e ndjeshme e numrit të përgjithshëm të popullsisë që tregoi Censi. Megjithëse densiteti i sigurimeve në Shqipëri është në nivelet më të larta të regjistruara ndonjëherë, ai ngelet ende ndër më të ulëtit të Europë.

Treguesi i densitetit të sigurimeve vazhdon të ketë diferenca të mëdha mes Tiranës dhe qarqeve të tjera të vendit. Statistikat e AMF tregojnë se Tirana është i vetmi qark me prime mesatare për frymë sipër mesatares kombëtare, në vlerën e afërsisht 18 878 lekëve për vitin e kaluar ose 98% më shumë krahasuar me mesataren kombëtare. Për Tiranën primet e shkruara bruto për frymë u rritën me 32% krahasuar me një vit më parë.

Tirana është gjithashtu i vetmi qark me një strukturë relativisht të ekuilibruar të primeve, ku sigurimet e detyrueshme motorike përbëjnë rreth 50% të primeve të shkruara bruto. Kjo mund të shpjegohet me përqendrimin e produkteve vullnetare, si ato të biznesit apo të atyre të sigurimit të pronës në kryeqytet.

Në pjesën tjetër të vendit, sigurimet e detyrueshme motorike përbëjnë nga 85% deri në 97% të primeve të shkruara bruto. Kjo shifër tregon qartë se, jashtë kryeqytetit, tregu i sigurimeve në Shqipëri është pothuajse i gjithi një treg i sigurimeve të detyrueshme të makinave.

Pas Tiranës, qarku dytë për nga vlera e primeve të shkruara bruto është Durrësi, me afërsisht 7400 lekë për frymë. E treta renditet Vlora, me prime sigurimi në vlerën e 7100 lekëve për frymë, Gjirokastra, me afërsisht 7000 lekë për frymë dhe Korça, me pak më shumë se 6500 lekë për frymë.

Në fund të renditjes, me diferencë të thellë nga qarqet e tjera të vendit, paraqitet Berati, me afërsisht 3000 lekë për frymë. Kjo shumë është sa 31% e mesatares kombëtare dhe më pak se 16% e nivelit maksimal, që shënohet në Tiranë. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), vitin e kaluar primet e shkruara bruto arritën një vlerë totale prej 22.9 miliardë lekësh ose rreth 220 milionë eurosh./Monitor