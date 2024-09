Dënimi me burg i Salianjit, Bardhi lajmëron mbledhje urgjente të grupit të PD-së

TIRANË- Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka kërkuar mbledhje urgjente të deputetëve në selinë blu.

Lajmërimi për mbledhje vjen menjëherë pas vendimit të Gjykatë së Apelit, e cila la në fuqi dënimin me 1 vit burg për Salianjin lidhur me dosjen "Babale".

Ligjvënësi demokrat e ka cilësuar vendimin e tij të parapërgatitur dhe dënimin i dhënë për të si politik.

Bardhi ka kërkuar që të jetë i pranishëm i gjithë Grupi. Mbledhja urgjente do të zhvillohet pasi Gjykata e Apelit mori vendimin për dënimin me 1 vit burg të deputetit Salianji.

Togat e zeza lanë në fuqi vendimin e shkallës së parë, ndërsa ligjvënësi demokrat deklaroi se ky është një dënim politik.

Salianji u shpreh se pavarësisht ketij vendimi, fushatetn do ta vazhdojë, madje sic u shpreh ai ” do ta bej nga burgu”.

“Jam i nderuar, kam një medalje e cila shndrit në të gjithë karrierën politike. Do diskutojmë prapë për ti hyrë procesit në themel. E gjitha kjo bëhet para para zgjedhjeve. Bëhet për shkak të problematikave që këtë kanë. Do të jem në një fushatë të jashtëzakonshme, nuk jam i pari që bëj punë. Jam i dënuari i parë politik pas 34 vitesh. Do ta bëj nga burgu”, tha deputeti i PD.

Deputeti demokrat Salianji paralajmëroi se do të ndjekë hapat e tjera ligjore.