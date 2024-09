Gabbia: E kisha ëndërruar gjatë golin në derbi. Kombëtarja pret, prioritet për mua është Milani

Pas shënimit të golit, që vendosi derbin e Madoninës, Matteo Gabbia foli për momentin që po kalon te kuqezinjtë dhe më gjerë: “Kisha ëndërruar të shënoja në derbi, por jam edhe më i lumtur për fitoren e skuadrës, e cila është ajo që na duhej. Më shijoi shumë goli, ishte dedikim për tifozët. Prej tyre ndjeva një ngrohtësi vërtet të veçantë.

Jam shumë i lumtur, kam marrë shumë dashuri, si nga tifozët, ashtu edhe nga të gjithë bashkëlojtarët e mi. Ishte një festë shumë e bukur pas derbit. Historia e golave ​​të mi me Milanin ka qenë gjithmonë paksa e veçantë. Ata kurrë nuk kanë qenë gola që çuan në fitore. Kam qenë paksa i pafat në atë që kam fituar tashmë, por le të themi se goli në derbi kompensoi gjithçka.

Fryma nuk ka ndryshuar, e thashë edhe pas ndeshjes. Ne gjithmonë kemi punuar mirë, duke dhënë gjithçka, – vazhdoi Gabbia, duke folur për fillimin jo të mirë të sezonit të ri. – Të vazhdojmë përpara të bashkuar, kjo është ajo që duhet të bëjmë.

Sigurisht nuk jemi shumë të kënaqur me pikët që kemi në kampionat, por të shikojmë të kaluarën nuk është e rëndësishme për momentin. Duhet të shikojmë nga e ardhmja, të provojmë të marrim kënaqësi, të vetëdijshëm për faktin se gjithçka që bëjmë për momentin mund të na çojë në një rrugë të mirë në fund të sezonit. Është ende herët, gjithçka mbetet e mundur për t’u arritur”.

Sa i përket të ardhmes së tij me kuqezinjtë, heroi i derbit ka ide të qarta për rinovimin: "Unë kam një kontratë me Milanin, nuk e di se çfarë do të bëjë klubi. Drejtuesit e dinë se çfarë do të doja, ndihem krenar me këtë fanellë veshur”.

Më në fund, kapitulli i kombëtares: "Nuk kam folur me trajnerin Spalletti. Është një ëndërr që shpresoj të realizohet në të ardhmen. Le të themi se kombëtarja nuk është prioriteti im për momentin. Prioriteti im është Milani, po përpiqem të bëj më të mirën e mundshme për këtë fanellë, sepse është më e rëndësishmja”.