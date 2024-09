Rama: Konkurs ndërkombëtar për zyrat e administratës: Mjedise në institucionet publike nuk janë të denja për ambicien tonë

TIRANË- Në Shqipëri do të zhvillohet konkursi për ndërtimin e godinave të reja për administratën publike, ku do të marrin pjesë 10 studio ndërkombëtare.

Gjatë fjalës së tij në prezantimin e këtij konkursi, kryeministri Edi Rama, tha se do të ndërtohet një kompleks i madh qeveritar ku do të vendosen një sërë institucionesh shtetërore që ofrojnë shërbime publike.

Ai u shpreh se institucionet publike paguajnë miliona euro në vit qira për të ushtruar aktivitetin e tyre, ndërsa shtoi se këto godina janë nuk janë denja për "ambicien tonë”.

“Janë 10 finalistë të ndarë në 2 grupe që përballë jurisë ndërkombëtare do prezantojnë projekt-idetë e tyre lidhur me 4 zhvillime të rëndësishme të cilat janë 4 zhvillime që i hapin rrugë një faze të re, një qasje të re dhe padiskutim një roli të ri të shtetit në raport me pronën publike. Aktualisht sot institucionet publike paguajnë disa miliona Euro në vit qira për të ushtruar aktivitetin e tyre në mjedise që janë larg së qeni të denja për ambicien tonë të Shqipërisë 2030, larg të qenit të denja për atë çka meritojnë qytetarët që shërbehen, larg së qeni të denja për kushtet në të cilat duhet të punojnë shërbëtorët e shtetit. Janë një sërë institucionesh që vazhdojnë ushtrojnë aktivitetin në godina që nuk kanë asnjë lloj vlere të asnjë natyre, por paraqesin edhe probleme të vazhdueshme mirëmbajtje si rezultat i të qenit godina të vjetra të trashëguara nga periudha komuniste. Sot arkitektët janë thirrur të na ofrojnë idetë dhe projektet e tyre për të na dhënë mundësinë që të ndërtojnë një kompleks të madh qeveritar që do akomodojë një numër të konsiderueshëm institucionesh dhe një tjetër godinë publike ku do të akomodohen të tjera institucione që janë sot në nevojë të madhe për të pasur një vend të denjë”.

10 studiot pjesëmarrëse në këtë konkurs janë: ANDREA CAPUTO (Itali) dhe SO-IL (USA), COLDEFY (Francë), EMBT Architects (Spanjë), SNOHETTA (Norvegji), ZAHA HADID Architects (UK), ARCHI-TECTONICS (USA), ARCHITECTURE STUDIO (Francë), BAUKUH (Itali), COOK RESEARCH (Angli) dhe MAD Office (SHBA).