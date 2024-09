400 milionë euro, klubi saudit pranon se duan ta marrin Vinicius nga Real Madridi

Al-Ahli ishte ndër klubet që ka pasur një rol udhëheqës, veçanërisht në fazat e fundit merkatos verore. Në fakt, për ditë të tëra klubi saudit dukej një hap larg mbylljes së operacionit me Napolin për Victor Osimhen, për t’u kthyer në minutën e fundit te qendërsulmuesi anglez Ivan Toney.

Megjithatë, fillimisht klubi saudit kishte vendosur të investonte shumë në një tjetër rol, atë të sulmuesit të jashtëm. Një nevojë që lindi pas shitjes së Saint-Maximin te Fenerbahçe. Për këtë pozicion ia vurin syrin njërit prej lojtarëve më të fortë në planet: Vinicius Jr.

Këtë e ka konfirmuar presidenti i bordit të drejtorëve të klubit saudit, Khaled Al-Issa, në “Koora Rotana”. Marrja e Vinicius në Arabinë Saudite do të kërkonte një përpjekje shumë të rëndësishme, por siç shpjegohet nga Khaled Al-Issa, dëshira për ta mbyllur atë që do të konsiderohej “grusht shteti” ishte reale:

“Kishim dëshirë për të nënshkruar me një sulmues anësor të madh, pikërisht Vinicius nga Real Madridi. Mirëpo, gjatë negociatave ndodhi diçka e papritur, përkatësisht lojtarët sauditë u konsideruan profesionistë dhe për këtë arsye u bë edhe lojtari ynë Firas Al-Buraikan. Prioriteti në atë moment u bë nënshkrimi i një sulmuesi dhe ne negociuam me Toney dhe Osimhen".

Khaled Al-Issa ka zbuluar se do të futen në merkato për një sulmues anësor gjatë merkatos dimërore: “Ne vendosëm të shesim Saint-Maximin, sepse ishte tashmë një operacion i thjeshtë dhe shpenzimet për kontratën e tij mund të mbështeteshin nga çdo klub. Është krijuar zbrazëti në atë rol dhe për këtë arsye do të punojmë për të forcuar veten në atë zonë të fushës gjatë merkatos dimërore. Ne do të punojmë për të nënshkruar me një lojtar që i tejkalon pritshmëritë e tifozëve të Al-Ahli".

Sipas asaj që raporton “AS”, gjatë verës drejtuesit e klubit saudit kanë kontaktuar me përfaqësuesit e Vinicius. Kampioni brazilian ka shprehur dëshirën e tij për të mos u larguar nga Real Madridi, por se ishte ende i disponueshëm për ta vlerësuar ofertën.

Vinicius është i lidhur me Real Madridin me një kontratë që përfshin klauzolë lirimi prej 1 miliard euro, një shifër e paarritshme për askënd, por Al-Ahli do të kishte qenë i gatshëm të shkonte deri në 400 milionë euro. Vetë lojtarit i është ofruar kontrata më e pasur në të gjithë historinë e futbollit.