Daja kthehet pas 12 vitesh te Dinamo, e nis me një derbi: Kujdes nga individualitetet e Partizanit

Dinamo City e ka prezantuar si “trofe” Ilir Dajën, në prag të përballjes me Partizanin. Derbi i kryeqytetit do të luhet sot, prej orës 19:00. Trajneri kampion me disa skuadra, që bëri histori edhe në Kosovë, në stolin e Ballkanit, doli para mediave, ku bëri edhe prognozën e sfidës me “demat e kuq”, si “inaugurim” i tij në krye të “nëndetëses”.

I rikthyer në krye të skuadrës blu pas gati 12 vitesh, Daja tregon se si e ka gjetur ish-skuadrën e tij, atje ku ka kontribuar jo vetëm si trajner, por dhe si futbollist, duke qenë edhe fitues trofesh: “Dinamon e gjej në Superiore, aty ku e ka vendin, sepse është skuadra e dytë më e titulluar në futbollin shqiptar. E gjej me një shtëpi shumë të mirë, duke u nisur nga rajoni ku ne jemi, sepse krijon kushte për t’u stërvitur sa më mirë”.

Mbi derbin e sotëm me Partizanin: “Gjithçka duhet vlerësuar maksimalisht, skuadra të marrë pikët që i takojnë. Partizani e ka ruajtur boshtin, pavarësisht se ka pasur edhe largime në merkaton e verës. Partizanin e kam drejtuar si skuadër, ka disa lojtarë që me cilësitë e tyre individuale mund të bëjnë dëm në çdo moment. Kjo e rrit shkallën e vështirësisë së ndeshjes, ndaj duhet të jemi të përqendruar”.

Ja njoftimi i Dinamo City për zyrtarizimin e trajnerit Ilir Daja:

"Jemi të lumtur të njoftojmë rikthimin e një legjende në pankinën tonë! Ilir Daja, një nga trajnerët më të suksesshëm në historinë e futbollit shqiptar, është rikthyer si trajner i ekipit FC Dinamo City.

Pas një periudhe të suksesshme në futbollin shqiptar dhe atij kosovar, ku së fundmi udhëhoqi FC Ballkanin në fitimin e trofeve dhe pjesëmarrjeve në grupet e Conference League, Ilir Daja ka vendosur të kthehet në shtëpinë e tij të vjetër, për të sjellë përkushtimin, përvojën dhe vizionin e tij të jashtëzakonshëm në ekipin tonë.

Presidenti i klubit, z.Adrian Bardhi shpreh entuziazmin dhe besimin e tij se nën drejtimin e Ilir Dajës, Dinamo do të arrijë majat e tjera të suksesit. Ju ftojmë të bashkoheni me ne në këtë udhëtim të ri dhe të mbështesni ekipin tonë në çdo hap të tij".