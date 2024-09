Modelja amerikane flet për ‘flirtin’ e saj me Ronaldon, e pabesueshme si e përkufizon yllin portugez

Alyson Eckmann ishte padyshim një nga personazhet televizive më të njohura dhe më të dashura disa vite më parë. Prezantuesja dhe reporterja “llafazane” amerikane fitoi afeksionin e publikut spanjoll që në debutimin e saj, si pjesëmarrëse në emisionin “Un príncipe para Corina”. Nga atje nënshkroi me programe të tjera dhe madje punoi si spikere në “Los 40 Principales”.

Bukuroshja amerikane pak nga pak e humbi prezencën në media dhe përfundoi duke u zhdukur plotësisht, derisa disa vite më parë u rikthye në televizion si konkurrente në “Nightmare in Paradise”, ku shpjegoi se tani jeton duke krijuar përmbajtje vetëm për tifozët.

Këtë fundjavë, Eckmann u shfaq sërish në televizion dhe konkretisht në “Telecinco”. Aty dha një intervistë të re, në të cilën foli për situatën e saj sentimentale (beqare, ndonëse njeh dikë), si po ia del si krijuese e përmbajtjes për platformën e sipërpërmendur, apo fillimet e saj në Spanjë.

Përveç kësaj, nuk mund të mungonin aludimet për disa burra dhe gra të njohura, që i ka takuar pikërisht në vitet e saj të suksesshme në Spanjë. Në këtë kuptim, ajo ka folur për Cristiano Ronaldon dhe mënyrën se si e ka njohur portugezin. Madje ka shkuar aq larg sa ta përshkruajë atë si një person mjaft pozitiv.

“Në vitin 2014 prezantova parfumin e ri global të Cristiano Ronaldos, sepse ata kishin nevojë për dikë që fliste anglisht. Ai është një njeri super i këndshëm, i buzëqeshur. Është vërtet i lezetshëm. Ronaldo është një djalë shumë i lezetshëm dhe i respektueshëm.

Isha me mikun tim spanjoll dhe në festën më pas, Cristiano më tha: Le të shkojmë në shtëpinë time dhe të pimë një pije. Unë do të punoja të nesërmen, ndaj i thashë: Në rregull, por pastaj do të më dërgosh në shtëpinë time me shoferin tënd. Ra menjëherë dakord. Kështu shkuam në shtëpinë e tij, pimë diçka dhe u largova”.

Bukuroshja kishte vetëm fjalë të mira për yllin portugez, me të cilin bëri të ditur se asgjë intime nuk kishte ndodhur.