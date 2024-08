Courtois nuk e ‘ul hundën’: Nuk do të kthehem në kombëtaren e Belgjikës me trajner Tedesco

Thibaut Courtois ka dashur ta bëjë të qartë përmes një mesazhi në rrjetet sociale se rrugëtimi i tij në ekipin kombëtar belg ka përfunduar, për sa kohë të drejtohet nga trajneri aktual. Portieri veteran ka bërë sërish të qarta dallimet që ruan me Domenico Tedesco:

“Dua t’iu drejtohem tifozëve belgë dhe ndjekësve të kombëtares sonë.

Ndjej dashuri dhe krenari të pamasë që përfaqësoj vendin tim në fushë, si dhe secilin prej jush, që mbështet ‘Djajtë e Kuq’. Ndihem i privilegjuar që kam pasur nderin të vesh fanellën e kombëtares. Asnjëherë në ëndrrat e mia më të çmendura nuk mund ta imagjinoja se do të mund ta përfaqësoja Belgjikën më shumë se 100 herë.

Fatkeqësisht, pas ngjarjeve me trajnerin dhe pas shumë reflektimeve, kam vendosur të mos kthehem në kombëtaren belge nën drejtimin e tij. Në këtë çështje pranoj pjesën time të përgjegjësisë. Megjithatë, duke parë nga e ardhmja, mungesa e besimit tim tek ai nuk do të kontribuonte në ruajtjen e klimës së nevojshme të përzemërsisë.

Federata, me të cilën kam pasur disa biseda, pranon qëndrimin tim dhe arsyet që më çuan në këtë vendim të dhimbshëm, por koherent. Më vjen keq që ndoshta kam zhgënjyer disa tifozë, por jam i bindur se është rruga më e mirë për të ecur përpara për Belgjikën, pasi mbyll një debat dhe i lejon skuadrës të fokusohet në arritjen e objektivave të saj.

Faleminderit për mbështetjen, dashurinë dhe mirëkuptimin tuaj të palëkundur”.

I want to address the Belgian fans and supporters of our national team.

I feel immense love and pride in representing my country on the pitch, as well as every one of you who supports the Red Devils. I feel privileged to have had the honor of wearing the national jersey. Not… pic.twitter.com/BD4YP09wxs

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) August 22, 2024