Inzaghi: Gabova kur thashë se jemi në garë për tripletën, në fakt po luftojmë për ‘poker’

"Kam gabuar kur thashë se jemi në garë për tripletën, sepse në fakt janë katër trofetë për të cilët po luftojmë. Pra, kemi edhe Kupën e Botës për Klube". Këto ishin fjalët e Simone Inzaghit pak kohë më parë, kur të gjithë e pyetën për gjestin me tre gishta gjatë konferencës për shtyp, pas fitores ndaj Feyenoord-it, në lidhje me titujt që Interi ende mund të fitojë.

Për të rritur nivelin e sfidës (por edhe për të theksuar se ekipi i tij është në garë në të gjitha frontet), trajneri zikaltër përfshiu edhe Kupën e Botës për Klube në objektivat e sezonit: "Do të jetë si një Olimpiadë me 32 ekipe nga 5 kontinente të ndryshme, një aventurë e re për të gjithë. Nga ana jonë ka shumë krenari dhe emocion, sepse nuk ishte e lehtë të arrinim këtu. Bëmë një rrugëtim të rëndësishëm në Champions League".

Më pas, ai foli për zgjedhjet e bëra gjatë përgatitjeve verore për të mbërritur në qershor, në fund të një sezoni të lodhshëm, ende me energji në këmbë: "E dinim për këtë kompeticion dhe kemi bërë një përgatitje më të detajuar për të qenë gati për këtë sfidë, duke përfaqësuar Interin në mbarë botën. Do të luajmë dy herë në Los Angeles dhe në Seattle, ndeshje të bukura kundër kundërshtarëve të rëndësishëm".

Trajneri zikaltër analizoi ekipet që do të përbëjnë grupin e Interit në Kupën e Botës për Klube: River Plate, Monterrey dhe Uraëa Red Diamonds: "River Plate e kam sfiduar në një miqësore si lojtar, kur isha te Lazio, madje shënova një gol. Ndërsa kundër Monterrey dhe Urawa Red Diamonds nuk kam luajtur kurrë".

Gjithsesi, nuk do të jenë të panjohur të gjithë lojtarët e kundërshtarëve, pasi tek River Plate luan edhe një ish-lojtar i Interit, Facundo Colidio: "Colidio ka bërë një përgatitje verore me mua tek Interi, do të jetë bukur ta takoj sërish".

Edhe pse ky është një sezon i gjatë dhe i lodhshëm, trajneri zikaltër nuk dëshiron të heqë dorë nga asnjë kompeticion: "Do të jetë e vështirë, por Interi gjithmonë synon maksimumin. Duam të bëjmë mirë që nga ndeshja e parë e Botërorit për Klube, edhe pse jemi në fund të një sezoni të gjatë dhe të lodhshëm. Do të luajmë rreth 60-65 ndeshje, por duam t’i respektojmë dhe t’i nderojmë të gjitha".

Duke bërë një bilanc të përvojës së tij tek Interi, Inzaghi u shpreh i kënaqur me progresin e ekipit: "Këto katër vite kanë qenë shumë sfiduese, por jam i lumtur që skuadra është rritur dita-ditës. Kam pasur fatin të stërvis lojtarë shumë profesionistë, të cilët ndjekin gjithmonë mua dhe stafin tim. Fillimisht fituam tituj kombëtarë, pastaj arritëm finalen e Champions League në Stamboll, e cila ishte një krenari, pavarësisht humbjes ndaj Manchester City. Më pas erdhi edhe titulli i yllit të dytë në Serie A. Duam të vazhdojmë kështu, duke i dhuruar gëzime të mëdha klubit dhe tifozëve tanë".

Në fund, trajneri u pyet se cilin lojtar të Interit nga e kaluara do të kishte dashur të stërviste: "Do të më pëlqente të stërvisja Javier Zanettin, zëvendëspresidentin tonë".

Sa iu përket ish-kundërshtarëve, Inzaghi zgjodhi Giorgio Chiellinin: "Kemi pasur shumë përballje në fushë, ka qenë gjithmonë një kundërshtar i ndershëm. Ai madje fitoi titullin në SHBA dhe pati një eksperiencë të shkëlqyer jetësore atje".

Në këto fjalë të trajnerit zikaltër duket qartë se Interi është gati për ta përfunduar sezonin me ambicie të mëdha, duke ëndërruar të shtojë një tjetër trofe në historinë e klubit.