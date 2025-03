Mbappe barazoi rekordin e CR7 te Real Madridi: Është arritje shumë e veçantë, marr shumë këshilla prej tij

Shifrat e golave të Mbappé po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme. Me dopietën e tij ndaj Leganés, francezi e ka barazuar Cristiano Ronaldon në sezonin e tij debutues me Real Madridin. Portugezi shënoi 33 gola në vitin e tij të parë si madrilen, një numër që tani e ka arritur edhe Mbappé. E njëjta shifër, për më tepër, që arriti edhe një tjetër "bomber" historik, Van Nistelrooy. Tani, Mbappé synon të kalojë kufirin e 40 golave sezonalë.

Dopieta e tij ndaj Leganés vlejti shumë. Përveçse e vendosi atë në të njëjtin nivel me Cristiano Ronaldon për statistikat individuale, gjithashtu e ndihmoi Real Madridin të mbetej në garën për titullin me Barcelonën. Mbappé ka kapur Ronaldon…, por edhe katalanasit.

Ylli francez foli pas fitores 3-2 kundër Leganés-it për “Real Madrid TV”: "Ishte një ndeshje e vështirë, pas angazhimeve me kombëtaret, gjithmonë është e vështirë të kthehesh në fushë me klubin. E dimë çfarë duhet të bëjmë çdo herë, të fitojmë. E nisëm mirë, shënuam golin e parë, edhe pse më pas për 20 minuta nuk luajtëm mirë. E dinim që, nëse do të luanim mirë, do të shënonim dy gola dhe do të përmbysnim ndeshjen, ashtu sikurse ndodhi".

Për golin nga goditja e dënimit: "Kemi punuar për këtë disa javë më parë me stafin. E dija që mund ta godisja në atë anë dhe në atë mënyrë. Pashë hapësirën dhe shokët e ekipit më lanë ta godisja. Ishte një përpjekje e përbashkët me stafin. Jemi të gjithë bashkë, jemi një familje. Edhe festa me Llopis (përgatitësi i portierëve) ishte një mënyrë për ta treguar këtë".

Për faktin që barazoi Cristiano Ronaldon në vitin e tij të parë te Real Madridi: "Është diçka shumë e veçantë. Jam i sigurt se gjëja më e rëndësishme janë rezultatet që arrin me skuadrën, por të shënosh po aq gola sa Cristiano është gjithmonë diçka pozitive. E dimë çfarë përfaqëson ai për Real Madridin dhe për mua. Më jep shumë këshilla; ka shënuar shumë gola. Dua të fitoj trofe këtu".