Bella Hadid sfidon të ftohtin, pozon me bikini në mes të pyllit. Foto

SHBA- Modelja Bella Hadid ka pozuar në mes të dëborës për një fotosesion promovues. Më konkretisht, modelja e njohur ka promovuar në rrjetet sociale një koleksion të ri shallesh. E veshur vetëm me bikini të kuqe dhe çizme kauboj, Bella Hadid u fotografua në një pyll me dëborë dhe më pas ndau fotot me miqtë e saj në internet.

Modelja me origjinë palestineze ka postuar fotot në llogarinë e saj personale në Instagram, duke treguar në mbishkrimin shoqërues të postimit të saj se fotot janë realizuar në ditën e parë të vitit. “Foto nga albumi im nga dita e parë e vitit të ri”, ka shkruar Bella Hadid. Ndjekësit e saj kanë lënë komente shumë pozitive nën postim, duke e vlerësuar për format e saj.