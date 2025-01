Veselinovic: Respekt maksimal ndaj Dinamos, çdo pikë në këtë kampionat është flori

Dinamo City luan të shtunën, prej orës 16:30, derbin me Partizanin, i vlefshëm për javën e 22-të të Superiores. Dinamo City dhe Partizani kryesojnë renditjen e Superiores me nga 37 pikë, pas 21 javësh, aq sa ka edhe Vllaznia e vendit të 3-të. Përpara kësaj sfide ka folur trajneri Aleksander Veselinovic:

“Nga dita e parë punoj me një grup djemsh të mrekullueshëm. Patjetër që mund të ndikoj në gjendjen e tyre një rezultat i mirë, por pavarësisht rezultateve ata punojnë në mënyrë të shkëlqyer çdo ditë. Nuk është se kemi seleksionim të gjerë lojtarësh, kemi në gjirin tonë edhe lojtarë të rinj, por të gjithë së bashku punojnë në mënyrë të përkryer”.

Janjeva dhe Padstrelau shënuan në ndeshjen e fundit – “Ne jemi një ekip ku shumë lojtarë shënojnë, nuk është se kemi një lojtar që ka bërë shumë gola. Ndeshjen e fundit shënoi Janjeva, që është mbrojtës, dhe Padstrelau, që është ‘winger’. Padstrelau po luan në pozicionin e vet, pasi është ‘winger’. Janjeva është djalë i mrekullueshëm, ka personalitet, e shoh çdo ditë të motovuar. Pozicioni natyral i tij është qendërmbrojtës. Pas largimit të Hadroj nuk është se kemi zgjidhje natyrale të atij pozicioni. Janjeva si profesionist që është e ka pranuar këtë rol dhe e interpreton profesionalisht. Ai është shumë serioz në këtë pozicion. Pjesa ime është që ta mbështes”.

A do ta vazhdojë Partizani serinë e rezultateve pozitive ndaj Dinamo City – “Në dy ndeshjet që kemi luajtur ndaj këtij kundërshtari, ku kemi barazuar një dhe fituar tjetrën, kemi bërë mirë. Sidoqoftë, ato i përkasin historisë, të shkuarës. Këtë të shtunë, si ne, edhe Dinamo City vijmë me ndryshime në përbërje. Çdo ndeshje e re është një histori e re. Duhet të kemi respekt për historinë dhe kulturën e Dinamo City. Njëkohësisht gëzoj të njëjtin respekt edhe për ekipin aktual të Dinamo City. Gjithmonë e them, unë tregoj një lloj kulture ndaj çdo kundërshtari. Edhe Dinamo City specifikisht meriton respekt në këtë rast. Nga ana tjetër, nuk kemi rrugëdalje tjetër përveçse të mendojmë për veten tonë”.

4 ekipet e para kanë filluar të krijojnë distancë nga ekipet e tjera, a e shikon problem humbjen e motivimit në vazhdimësi – “Tani flasim për ekipin tonë. Ne nuk jemi në atë gjendje apo situatë që të mendojmë në atë formë. Nga ana tjetër, nëse mendojmë në atë formë do të dukemi arrogantë. Në sport duhet të tregojmë respekt të vazhdueshëm. Çdo ekip tjetër në këtë kampionat meriton respekt maksimal. Mund të numëroj shumë ndeshje nga ato që kanë luajtur ekipet e poshtme të tabelës me ato sipër, që kanë patur rezultate të mira. E kam thënë më herët dhe po e përsëris tani, çdo pikë në këtë kampionat është flori. Nuk e di se çfarë mendojnë të tjerët, por ky është mendimi im”.

A pret afrime të tjera përgjatë merkatos së janarit – “E kam thënë shumë herë që përgjegjësia ime kryesore është të merrem me metodikën, procesin stërvitor dhe të përcaktoj formacionin më të mirë në raport me atë që kemi. Përsa i përket ardhjes apo ikjes së lojtarëve nuk jam personi që duhet ti drejtoheni, janë persona të tjerë që merren me këtë punë. Në mbyllje, përgjegjësia ime është ndaj djemve që stërvis aktualisht. Dua të jem maksimalisht i motivuar dhe t’i përkrah ata pa rezerva”.