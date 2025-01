Luis Enrique tregon çelësin e përmbysjes spektakolare ndaj Manchester City

Pas fitores me përmbysje spektakolare 4-2 të PSG ndaj Manchester City në Ligën e Kampionëve, trajneri Luis Enrique deklaroi: "Çfarë ndryshimi do të kishte qenë kjo konferencë shtypi, nëse ndeshja do të kishte përfunduar 0-2!"

Ai theksoi rëndësinë e golit të parë të shënuar nga Dembélé: "Goli i parë, kur Barcola kaloi Nunes dhe krosimi i tij u shndërrua në gol nga Dembélé, ndryshon skenarin e kësaj ndeshjeje".

Luis Enrique vlerësoi gjithashtu performancën e mesfushës, duke shtuar: "Ia dolëm t’i merrnim posedimin e topit Manchester City dhe kësisoji fituam ndeshjen".

"Futbolli ndonjëherë është i padrejtë, ndonjëherë i pabesueshëm, – tha spanjolli pas ndeshjes ndaj kampionëve anglezë. – Kur shënuam golin e parë, ishte si një energji e re për të gjithë. Duhet të fitojmë ndeshjen tonë të fundit kundër Stuttgartit për të avancuar më tej.

Ne jemi një nga ekipet më të reja në Ligën e Kampionëve dhe vetëbesimi i treguar sonte ishte diçka e mahnitshme. Kjo ndeshje tregoi që të gjithë jemi të gatshëm të punojnë dhe të vuajmë si ekip, madje edhe kundër një skuadre si Manchester City".

Këto komente pasqyrojnë kënaqësinë e tij për përmbysjen e rezultatit dhe dominimin ndaj një kundërshtari të fortë si Manchester City.