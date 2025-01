Haaland ‘tallet’ me mbrojtësit e Premier League: Nuk më dëshironi? Më vjen keq, por qëndroj gjatë te M.City

Ka bërë bujë njoftimi zyrtar i Manchester City për Erling Haaland, i cili ka vendosur ta zgjasë kontratën e tij deri në vitin 2034. Duke përjashtuar çdo spekulim apo zëra për largimin e tij nga klubi anglez, pavarësisht hetimeve të Premier League për shkelje të 115 rregullave financiare nga viti 2009 deri më 2018, Haaland ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të largohet nga Manchesteri.

Ai ndjehet mirë në këtë qytet, ku ka krijuar familjen e tij, pas lindjes së fëmijës së parë. Përveç komunikatës së klubit, Haaland ka marrë pjesë në një video ku, me një ton humoristik, iu drejtohet të gjithë mbrojtësve të Premier League me të cilët është përballur që nga viti 2022. Në video, ai shkruan një letër me dorën e tij, duke bërë disa sarkazma gjatë leximit:

"Të dashur mbrojtës, kam reflektuar mbi këto vite të fundit që kemi kaluar së bashku. Si çdo marrëdhënie, edhe kjo ka pasur ulje e ngritje. Është krejt natyrale. Po, kemi pasur betejat tona, por ju më keni shtyrë të jem versioni më i mirë i vetes. Gjërat ndonjëherë nxehen, të gjithë kemi nevojë të qetësohemi herë pas here.

Gjithsesi, ka pasur disa zëra kohët e fundit. E kuptoj. Ndonjëherë nuk më doni pranë jush, por mendoj se kemi nevojë për njëri-tjetrin. Me fjalë të tjera, më plotësoni. Pra, gjithçka që kam për të thënë është: Më vjen keq, jam këtu për të qëndruar".

Ja dhe komunikata zyrtare e klubit: "Erling Haaland ka firmosur një kontratë të re 10-vjeçare me Manchester City, e cila do ta mbajë atë në klubin tonë deri në verën e vitit 2034. Një nga sulmuesit më të mirë në panoramën globale të futbollit, 24-vjeçari ka pasur dy sezone e gjysmë të jashtëzakonshme që nga ardhja e tij te klubi ynë nga Borussia Dortmundi në verën e vitit 2022.

Në sezonin e tij të parë në ‘Etihad’, sulmuesi norvegjez u dëshmua si një nga katalizatorët kryesorë të marshimit të City drejt ‘tripletës’ historike: Premier League, ‘FA Cup’ dhe Champions League. Të gjithë te City janë të entuziazmuar nga ky lajm dhe i urojnë Erling çdo sukses për pjesën e mbetur të kohës së tij këtu".