Dimarco: Objektivi Champions? Nuk e them do tani… Lautaro mbetet një sulmues i fortë

Gjatë një interviste për programin "My Skills" në DAZN, mbrojtësi i Interit, Federico Dimarco, ndau mendimet e tij mbi disa tema që lidhen me skuadrën zikaltër dhe sezonin aktual, duke folur gjithashtu për shokët e skuadrës.

Ku ishe më 22 maj 2010?

Isha në një turne me Interin. Ndoshta isha në Rimini.

Çfarë do të ishe i gatshëm të bëje vetëm për të fituar Champions League?

Duhet të mendohem, nuk e them dot tani…

Me cilin shok skuadre ke më tepër lidhje?

Me Bastoni. Kemi qenë bashkë te Parma dhe më pas u ritakuam tek Interi, me Conte trajner. Ai pati forcën dhe mundësinë të luante menjëherë tek Interi me meritë të plotë. Gjithmonë jemi argëtuar, tani bëjmë shaka edhe në fushë falë harmonisë që kemi.

Po me Barella, kur jeni njohur?

Herën e parë që jemi njohur, kemi qenë në kombëtaren U-15 bashkë. Pastaj kemi mbetur gjithmonë në kontakt, edhe kur ai ishte te Cagliari. Tani është bërë një lojtar fantastik.

Një mendim për Lautaro Martinez…

Së pari, po flasim për një sulmues shumë të fortë. Ai duhet ta kuptojë se, edhe kur ka momente të vështira, mbetet gjithmonë i fortë dhe nuk duhet të këmbëngulë shumë. E di që ka pas shpinës një skuadër që e mbështet gjithmonë. Sipas mendimit tim, ka marrë më shumë përgjegjësi me shiritin e kapitenit.