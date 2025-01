Elon Musk, i interesuar për Liverpool-in? Babai i tij: E vërtetë, por tani do ta rrisin çmimin…

Liverpool-i po përjeton një sezon ëndrrash. Kryeson në Premier League dhe është në krye të fazës së grupeve të Champions League. Klubi anglez duket se nuk e ka ndjerë fare largimin e Jurgen Klopp-it dhe synon të ketë një vit të madh më 2025. Një vit që mund të sjellë edhe ndryshime në pronësinë e “Reds”.

Megjithatë, kjo mbetet hipotezë e largët për momentin, pasi “Fenway Sports Group” i ka mohuar shpesh lajme të tilla. Gjithsesi, kësaj radhe, për interesin e mundshëm të Elon Musk për blerjen e Liverpool-it foli babai i tij, Errol Musk:

"Unë nuk mund të komentoj për këtë lajm, përndryshe do ta rrisin çmimin. Po, Elon e ka shprehur këtë dëshirë, por kjo nuk do të thotë se do ta blejë. Sigurisht që do t’i pëlqente. Do ta dëshironin të gjithë, përfshirë edhe mua. Gjyshja e tij ka lindur në Liverpool, kemi pjesëtarë të familjes në Liverpool. Kemi pasur fatin të njohim disa nga anëtarët e ‘Beatles’, pasi ata u rritën me disa prej familjarëve të mi".